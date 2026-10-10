Россия не предложила США никаких уступок по Украине за дизельное соглашение, - ISW

США разрешили поставку российского дизеля на мировые рынки, однако Москва не предложила Вашингтону никаких уступок в переговорах о мире в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

9 октября президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным по экспорту дизеля. По словам американского президента, цель решения – увеличить поставки горючего на рынки США и других стран.

По указанию Трампа Министерство финансов США выдало временную генеральную лицензию, позволяющую поставлять российское дизельное топливо на мировые рынки.

Сколько дизелей Россия планирует поставить

Трамп заявил, что Россия немедленно поставит на рынки более 300 тысяч тонн дизеля. Еще 500 тысяч тонн, по его словам, должно поступить в ноябре 2026 года, а впоследствии - еще один миллион тонн.

Кроме того, российские нефтеперерабатывающие заводы могут поставить еще три миллиона тонн горючего в короткие сроки. Возможные объемы будут зависеть от состояния предприятий и способности обеспечить дополнительное производство.

В то же время в 2025 году на Россию приходилось только 9,5% мирового экспорта дизельного горючего. А 8 июля 2026 г. Москва временно запретила экспорт дизеля.

Такое решение было принято на фоне активизации украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и логистическим маршрутам. В частности, атаки были направлены на поставку топлива в оккупированные территории Украины и российские войска на фронте.

Почему соглашение может помочь России

В ISW считают, что разрешение на экспорт российского дизеля может увеличить доходы Москвы и предоставить ей дополнительные ресурсы для продолжения войны против Украины.

По мнению аналитиков, это может усложнить усилия США, направленные на прекращение боевых действий. Прибыли от продажи нефтепродуктов позволят России и дальше финансировать военные расходы.

В Институте изучения войны обратили внимание и на переговорный аспект договоренности. По оценке аналитиков, решение Вашингтона является односторонней уступкой США, в то время как Россия не предложила встречных шагов в переговорах о завершении войны.

Таким образом, ослабление ограничений может принести России экономическую выгоду, не обеспечив уступок Москвы относительно прекращения войны против Украины.