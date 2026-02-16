Зачем "Укрпочта" продает колбасу и как на этом зарабатывает почтальон: что говорит Смилянский

Целесообразность таких продаж для компании

Он пояснил, что компания имеет штат почтальонов и очень разветвленную инфраструктуру, обслуживание которой - это постоянные расходы. Поэтому "Укрпочта" пытается увеличить эффективность этой инфраструктуры, стимулируя почтальонов продавать сопутствующие товары. В частности, в отделениях "Укрпочты" в селах (включи передвижные) продаются продукты питания (колбаса, печенье) и другие товары.

Смилянский сказал, что продажа продуктов питания - это не проблема, а решение для компании.

"Это, решение. Свежую колбасу бабушка получила. Причем по доступным ценам", - прокомментировал гендиректор компании.

Дополнительный заработок для почтальона

За продажу товаров почтальон получает дополнительный платеж к базовой зарплате.

"Оператор или почтальон имеет 5% с каждой продажи", - сказал Смилянский и привел пример того, что одна почтальон заработала в придачу к базовой зарплате 6 700 гривен благодаря дополнительным продажам.