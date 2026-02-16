Зачем "Укрпочта" продает колбасу и как на этом зарабатывает почтальон: что говорит Смилянский

Почтальоны "Укрпочты" получают доплату за продажу продовольственных товаров (колбасы, печенья), а компания на этих продажах зарабатывает более одного миллиарда гривен в год.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
Он пояснил, что компания имеет штат почтальонов и очень разветвленную инфраструктуру, обслуживание которой - это постоянные расходы. Поэтому "Укрпочта" пытается увеличить эффективность этой инфраструктуры, стимулируя почтальонов продавать сопутствующие товары. В частности, в отделениях "Укрпочты" в селах (включи передвижные) продаются продукты питания (колбаса, печенье) и другие товары.
Смилянский сказал, что продажа продуктов питания - это не проблема, а решение для компании.
"Это, решение. Свежую колбасу бабушка получила. Причем по доступным ценам", - прокомментировал гендиректор компании.
За продажу товаров почтальон получает дополнительный платеж к базовой зарплате.
"Оператор или почтальон имеет 5% с каждой продажи", - сказал Смилянский и привел пример того, что одна почтальон заработала в придачу к базовой зарплате 6 700 гривен благодаря дополнительным продажам.
Напомним, в начале февраля Смилянский сообщил, что базовая зарплата для почтальонов в селах составляет 8 650 гривен. Остальной доход составляют премии, которая формируется из доплат за каждую услугу (доставка пенсии - 3 гривны, подписка газеты - 5 гривен, доставленная газета - 50 копеек).
Начальник отделения в Киеве может зарабатывать 30 тысяч гривен.
Отделения "Укрпочты" во время отключений работают с бумажными ведомостями и принимают только наличные.
