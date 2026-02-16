Навіщо "Укрпошта" продає ковбасу і як на цьому заробляє листоноша: що каже Смілянський

Нагадаймо, на початку лютого Смілянський повідомив, що базова зарплата для листонош у селах становить 8 650 гривень. Решту доходу складають премії, яка формується із доплат за кожну послугу (доставка пенсії - 3 гривні, передплата газети - 5 гривень, доставлена газета - 50 копійок).

Начальник відділення у Києві може заробляти 30 тисяч гривень.

Відділення "Укрпошти" під час відключень працюють з паперовими відомостями та приймають лише готівку.

