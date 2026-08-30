Зачем украинцам "генетические паспорта": о чем они рассказывают и могут ли что-то изменить

Сегодня обычному человеку доступны не только тесты для оценки риска рождения ребенка с генетическим заболеванием или онкологических рисков, но и так называемые "генетические паспорта" класса Wellness.
Об этом рассказал в интервью для РБК-Украина генетик Дмитрий Микитенко.
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Эксперт напомнил, что еще буквально "10-15 лет назад генетика могла лишь в некоторых случаях выявлять генетическую болезнь".
"Но поделать с ней мы ничего не могли, кроме как скорректировать обмен веществ", - добавил Микитенко.
Сегодня, по его словам, есть возможность "оценивать риск родить ребенка с генетическим заболеванием еще на этапе планирования беременности".
"Мы научились отбирать эмбрионы при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО), чтобы родить здорового ребенка. Также можем обнаруживать много генетических болезней после родов, но, к сожалению, еще не все", - поделился ученый.
Он добавил, что "современная медицина уже научилась вживлять здоровый ген, корректируя определенные заболевания" (так лечат спинальную мышечную атрофию и некоторые виды дистрофии сетчатки).
Сейчас обычному человеку доступны общие тесты для оценки:
"Также есть возможность сделать генетические паспорта класса Wellness - выявить особенности работы собственного организма", - сообщил Микитенко.
Эти тесты, по его словам, "не ищут причину проблемы, а анализируют определенные полигенные склонности".
Специалист напомнил: "если в одном гене есть изменение, то из-за незначительного нарушения оно может и не привести к болезни".
"Но если понижена активность сразу нескольких генов из одного блока, это может влиять на здоровье", - констатировал Микитенко.
Это, по его словам, "не обязательно будет заболеванием, но может сказываться на качестве жизни".
Зная о таких особенностях, можно оценить риск:
"Также можем влиять на величину этого риска. И это то, что сейчас пытаются назвать биохакингом", - добавил ученый.
В то же время он отметил, что люди не могут "изменить код".
"Только изменить свои привычки, питание, место жительства... Чтобы снизить риск до общего популяционного", - уточнил генетик.
Микитенко объяснил, что "генетические исследования класса Wellness - это профилактические тесты", которые:
"Если ее неправильно интерпретировать, тогда это может вызвать излишнюю тревогу", - признал специалист.
Если же говорить об онкологии, то человек, по его мнению, "должен созреть для того, чтобы услышать результат".
"Ибо чрезмерная тревожность от этого на самом деле может нанести вред", - констатировал генетик.
Следовательно, по его словам, "если такого понимания нет, делать анализ не стоит".
"Я дошел до этого только в 42 года, некоторые не готовы и в 50. А на днях у меня была 17-летняя пациентка, которая заявила, что должна знать, к чему ей готовиться", - поделился эксперт.
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