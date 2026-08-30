Навіщо українцям "генетичні паспорти": про що вони розповідають і чи можуть щось змінити

Головне: Еволюція генетики : сучасна медицина вміє не лише діагностувати недуги, а й відбирати ембріони при ЕКЗ, виявляти багато генетичних хвороб після пологів і навіть вживляти здоровий ген для корегування певних захворювань.

: сучасна медицина вміє не лише діагностувати недуги, а й відбирати ембріони при ЕКЗ, виявляти багато генетичних хвороб після пологів і навіть вживляти здоровий ген для корегування певних захворювань. Суть тестів Wellness : так звані "генетичні паспорти" не шукають причину конкретної проблеми, а аналізують певні полігенні схильності.

: так звані "генетичні паспорти" не шукають причину конкретної проблеми, а аналізують певні полігенні схильності. Вплив на ризики : ДНК-тести показують слабкі місця (ризики серцево-судинних чи психічних розладів), проте змінити код не можна - знизити загрози допомагають звички, харчування та спосіб життя.

: ДНК-тести показують слабкі місця (ризики серцево-судинних чи психічних розладів), проте змінити код не можна - знизити загрози допомагають звички, харчування та спосіб життя. Психологічна готовність: генетичні дослідження є профілактичними та не ставлять діагнозів, проте через ризик надмірної тривожності робити їх варто лише тоді, коли людина психологічно до цього готова.

Як змінились генетика та медицина

Експерт нагадав, що ще буквально "10-15 років тому генетика могла лише в деяких випадках виявляти генетичну хворобу".

"Але зробити з нею ми нічого не могли, окрім як скоригувати обмін речовин", - додав Микитенко.

Сьогодні ж, за його словами, є можливість "оцінювати ризик народити дитину з генетичним захворюванням ще на етапі планування вагітності".

"Ми навчилися відбирати ембріони при екстракорпоральному заплідненні (ЕКЗ), щоб народити здорову дитину. Також можемо виявляти багато генетичних хвороб після пологів, але, на жаль, ще не всі", - поділився науковець.

Він додав, що "сучасна медицина вже навчилася вживляти здоровий ген, коригуючи певні захворювання" (так лікують спінальну м'язову атрофію та деякі види дистрофії сітківки).

Навіщо потрібен "генетичний паспорт"

Зараз пересічній людині доступні загальні тести для оцінки:

ризику народження дитини з генетичним захворюванням;

онкологічних ризиків.

"Також є можливість зробити генетичні паспорти класу Wellness - виявити особливості роботи власного організму", - повідомив Микитенко.

Ці тести, за його словами, "не шукають причину проблеми, а аналізують певні полігенні схильності".

Про що може розповісти такий "паспорт"

Фахівець нагадав: "якщо в одному гені є зміна, то через незначне порушення вона може і не призвести до хвороби".

"Але якщо знижена активність одразу кількох генів з одного блоку, це може впливати на здоров'я", - констатував Микитенко.

Це, за його словами, "не обов'язково буде захворюванням, але може позначатися на якості життя".

Знаючи про такі особливості, можна оцінити ризик:

психічних розладів;

атеросклерозу;

серцево-судинних захворювань.

"Також можемо впливати на величину цього ризику. І це те, що зараз намагаються назвати біохакінгом", - додав науковець.

Водночас він зауважив, що люди не можуть "змінити код".

"Лише змінити свої звички, харчування, місце проживання... Щоб знизити ризик до загально популяційного", - уточнив генетик.

Чи не загрожують тести зайвою тривогою

Микитенко пояснив, що "генетичні дослідження класу Wellness - це профілактичні тести", які:

не ставлять діагноз;

лише визначають певну схильність.

Що можуть показати генетичні тести (інфографіка: РБК-Україна)

"Якщо її неправильно інтерпретувати, тоді це може викликати зайву тривогу", - визнав спеціаліст.

Якщо ж говорити про онкологію, то людина, на його думку, "має дозріти до того, щоб почути результат".

"Бо надмірна тривожність від цього насправді може завдати шкоди", - констатував генетик.

Отже, за його словами, "якщо такого розуміння немає, робити аналіз не варто".

"Я дійшов до цього лише в 42 роки, дехто не готовий і в 50. А днями у мене була 17-річна пацієнтка, яка заявила, що має знати, до чого їй готуватися", - поділився експерт.