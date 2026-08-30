Навіщо українцям "генетичні паспорти": про що вони розповідають і чи можуть щось змінити

Сьогодні пересічній людині доступні не лише тести для оцінки ризику народження дитини з генетичним захворюванням чи онкологічних ризиків, але і так звані "генетичні паспорти" класу Wellness.
Про це розповів в інтерв'ю для РБК-Україна генетик Дмитро Микитенко.
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Експерт нагадав, що ще буквально "10-15 років тому генетика могла лише в деяких випадках виявляти генетичну хворобу".
"Але зробити з нею ми нічого не могли, окрім як скоригувати обмін речовин", - додав Микитенко.
Сьогодні ж, за його словами, є можливість "оцінювати ризик народити дитину з генетичним захворюванням ще на етапі планування вагітності".
"Ми навчилися відбирати ембріони при екстракорпоральному заплідненні (ЕКЗ), щоб народити здорову дитину. Також можемо виявляти багато генетичних хвороб після пологів, але, на жаль, ще не всі", - поділився науковець.
Він додав, що "сучасна медицина вже навчилася вживляти здоровий ген, коригуючи певні захворювання" (так лікують спінальну м'язову атрофію та деякі види дистрофії сітківки).
Зараз пересічній людині доступні загальні тести для оцінки:
"Також є можливість зробити генетичні паспорти класу Wellness - виявити особливості роботи власного організму", - повідомив Микитенко.
Ці тести, за його словами, "не шукають причину проблеми, а аналізують певні полігенні схильності".
Фахівець нагадав: "якщо в одному гені є зміна, то через незначне порушення вона може і не призвести до хвороби".
"Але якщо знижена активність одразу кількох генів з одного блоку, це може впливати на здоров'я", - констатував Микитенко.
Це, за його словами, "не обов'язково буде захворюванням, але може позначатися на якості життя".
Знаючи про такі особливості, можна оцінити ризик:
"Також можемо впливати на величину цього ризику. І це те, що зараз намагаються назвати біохакінгом", - додав науковець.
Водночас він зауважив, що люди не можуть "змінити код".
"Лише змінити свої звички, харчування, місце проживання... Щоб знизити ризик до загально популяційного", - уточнив генетик.
Микитенко пояснив, що "генетичні дослідження класу Wellness - це профілактичні тести", які:
"Якщо її неправильно інтерпретувати, тоді це може викликати зайву тривогу", - визнав спеціаліст.
Якщо ж говорити про онкологію, то людина, на його думку, "має дозріти до того, щоб почути результат".
"Бо надмірна тривожність від цього насправді може завдати шкоди", - констатував генетик.
Отже, за його словами, "якщо такого розуміння немає, робити аналіз не варто".
"Я дійшов до цього лише в 42 роки, дехто не готовий і в 50. А днями у мене була 17-річна пацієнтка, яка заявила, що має знати, до чого їй готуватися", - поділився експерт.
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