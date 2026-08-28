Гены или образ жизни: что на самом деле больше влияет на здоровье

Генетические факторы определяют состояние здоровья человека только на 20-25%, тогда как все остальные зависят от повседневных привычек.

Главное: Генетика определяет состояние нашего здоровья всего на 20-25% , в то время как остальное зависит от повседневных привычек, питания и сна.

, в то время как остальное зависит от повседневных привычек, питания и сна. Корректировка образа жизни позволяет эффективно влиять на вес, эндокринные расстройства и субфертильность без лишних медицинских вмешательств.

позволяет эффективно влиять на вес, эндокринные расстройства и субфертильность без лишних медицинских вмешательств. Спортивные ДНК-тесты полезны для спортсменов, а тесты для диет являются спекуляцией.

Насколько генетика влияет на здоровье

"Нельзя списать все проблемы на генетику. Она влияет на здоровье только на 20-25%, если не говорим именно о генетических болезнях. Еще 10% влияния на наше состояние - это здравоохранение, 15-20% - условия проживания, и 50% - образ нашей жизни: что мы едим, сколько пьем воды, как спим. Поэтому в наших силах изменить гораздо больше, чем думаем", - отмечает эксперт.

При одинаковом генетическом риске атеросклероза у людей может быть разная модель поведения: кто-то будет провоцировать организм и будет есть жирное мясо, а кто будет выбирать диетическую рыбу.

На что влияет образ жизни

Корректировка повседневных привычек позволяет эффективно влиять на конкретные показатели организма: вес, эндокринные расстройства, фертильность.

"Многие пары, лечащиеся путем ЭКО, не имеют бесплодия как такового - у них состояние субфертильности. То есть снижена возможность достичь беременности", - объясняет Микитенко.

По его словам, репродуктологи сначала оценивают факторы субфертильности, чтобы консервативно помочь паре, а не направлять на ЭКО.

В то же время онкологию профилактировать практически невозможно, но знание о рисках значительно облегчает поиски и медицинское сопровождение.

Спортивные и пищевые ДНК-тесты

Отдельное внимание уделяется спортивной генетике. Такие тесты помогают определить склонность к отдельным видам нагрузок и структуру мышечных волокон (аэробного или спринтерского типа).

"Но такие тесты целесообразно делать, если профессионально собираетесь заниматься спортом, а не просто ходите в зал для поддержания здоровья", - подчеркивает эксперт.

В то же время он предостерегает от доверия к коммерческим ДНК-тестам на питание.

"Не стоит вестись на бессмысленные тесты - диета за ДНК, которые рассказывают, сколько и чего есть. Это спекуляция. Такие тесты не сертифицированы. Лаборатории не имеют медицинских лицензий и не несут ответственности. Лучше соблюдать правила здоровой тарелки", - говорит генетик.