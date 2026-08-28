Генетическая онкосклонность: могут ли ДНК-тесты предусмотреть риск рака

Генетические тесты могут выявить склонность к онкологии, но это не значит, что человек обязательно заболеет. Риск зависит от того, насколько нарушена работа генов, отвечающих за защиту клеток и исправление ошибок в ДНК.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генетик Дмитрий Микитенко .

Главное: Наследственные формы составляют 10-30% случаев онкологии , в то время как большинство опухолей возникает из-за спонтанных мутации.

, в то время как большинство опухолей возникает из-за спонтанных мутации. ДНК-тесты могут выявить генетическую предрасположенность к раку , но не определяют, когда болезнь обязательно разовьется.

, но не определяют, когда болезнь обязательно разовьется. Гены BRCA и TP53 отвечают за защиту клеток : их нарушения могут значительно повышать риск различных видов онкологии.

: их нарушения могут значительно повышать риск различных видов онкологии. Если о наследственной онкосклонности известно до беременности, эмбрионы можно проверить на наличие этого генетического изменения.

Генетическая онкосклонность

По словам Микитенко, в большинстве случаев онкология возникает из-за спонтанной мутации, которая нарушает работу клетки и приводит к ее неконтролируемому росту.

Приблизительно 10-30% опухолей могут быть связаны с семейными наследуемыми формами в зависимости от локализации.

"Унаследованные семейные формы не являются сами по себе опухолями, но создают условия, при которых эта система устранения ошибок плохо работает", - пояснил генетик.

Когда может проявиться генетический риск

Микитенко объяснил, что значение имеет эффективность системы защиты клеток. Если она не работает вообще, заболевание может проявиться слишком рано. Если нарушение менее выражено, мутации могут скапливаться значительно дольше.

"Если эффективность средняя, сбои могут возникнуть в возрасте 30-40 лет. Если система с небольшими нарушениями - то где-то в 60-70 лет", - отметил он.

В то же время, генетическая предрасположенность сама по себе не означает стопроцентного развития рака.

Почему один ген может быть связан с разными видами рака

В качестве примера генетик привел BRCA - один из компонентов системы исправления ошибок в ДНК. Его часто связывают с раком молочной железы и яичников у женщин и раком простаты у мужчин.

В то же время, существуют гены, которые не привязаны к конкретному органу. В частности, TP53 должен помогать запускать гибель клетки, если она уже имеет мутацию. Если этот механизм нарушен, клетка может продолжать делиться, а опухоль может возникнуть в разных органах.

Именно поэтому, по словам Микитенко, в одной семье рак может возникать у разных людей и иметь разную локализацию. Такую ситуацию называют семейным раковым синдромом.

Можно ли защитить ребенка от унаследованной склонности

По словам генетика, если человек знает об онкологической склонности и планирует ребенка, современные репродуктивные технологии позволяют проверить эмбрионы.

"Можем проверить эмбрионы и выбрать, какой не будет иметь этой склонности", - рассказал Микитенко.