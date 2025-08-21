Неустановленной ракетой, которой РФ атаковала Сумы, оказался "Циркон", - Defense Express

Ракетой, которой россияне ударили по Сумах 21 августа, оказался гиперзвуковой "Циркон" 3М22. Однако атака снова оказалась малоэффективной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Как пишет украинский военный ресурс, по результатам анализа обломков подтверждено, что это был именно "Циркон".

Выяснилось, что это уже 14-й пуск этой гиперзвуковой ракеты, которую Кремль ранее называл "супероружием без аналогов". Именно эта ракета в утреннем отчете Воздушных сил Украины, еще до завершения идентификации, была обозначена как "неустановленного типа".

Результат пуска охарактеризовали коротко - "успеха не имел".

"В конце концов ракеты "Циркон" традиционно показывают свою очень малую точность в сочетании с малоразмерной боевой частью, которая раскрыла самую большую аферу минобороны РФ", - отмечают в Defense Express.

По данным аналитиков, запуск "Циркона" осуществили из оккупированного Крыма, вероятно из подземного комплекса "Объект-100" возле поселка Резервное. Именно оттуда РФ запускает все предыдущие пуски этого типа ракет.