Неустановленной ракетой, которой РФ атаковала Сумы, оказался "Циркон", - Defense Express
Ракетой, которой россияне ударили по Сумах 21 августа, оказался гиперзвуковой "Циркон" 3М22. Однако атака снова оказалась малоэффективной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Как пишет украинский военный ресурс, по результатам анализа обломков подтверждено, что это был именно "Циркон".
Выяснилось, что это уже 14-й пуск этой гиперзвуковой ракеты, которую Кремль ранее называл "супероружием без аналогов". Именно эта ракета в утреннем отчете Воздушных сил Украины, еще до завершения идентификации, была обозначена как "неустановленного типа".
Результат пуска охарактеризовали коротко - "успеха не имел".
"В конце концов ракеты "Циркон" традиционно показывают свою очень малую точность в сочетании с малоразмерной боевой частью, которая раскрыла самую большую аферу минобороны РФ", - отмечают в Defense Express.
По данным аналитиков, запуск "Циркона" осуществили из оккупированного Крыма, вероятно из подземного комплекса "Объект-100" возле поселка Резервное. Именно оттуда РФ запускает все предыдущие пуски этого типа ракет.
Что известно о гиперзвуковом "Цирконе"
3М22 "Циркон" - это российская гиперзвуковая крылатая ракета, которую Кремль позиционирует как "супероружие без аналогов". Ее разрабатывало конструкторское бюро "НПО Машиностроения", а впервые официально презентовали в 2019 году.
Основные известные характеристики:
- Тип двигателя: гиперзвуковой прямоточный реактивный (scramjet).
- Скорость: на маршевом участке - до 5,5 Маха (около 6 700 км/ч), при снижении - пиковая скорость до 7,5 Маха, у земли замедляется до 4,5 Маха.
- Дальность поражения: по разным оценкам - от 500 до 1 000 км.
- Боевая часть: небольшая, около 300-400 кг, что значительно ограничивает эффективность поражения.
- Носители: корабли, подводные лодки, а также наземные пусковые установки береговой обороны.
Атаки "Цирконом" по Украине
Первые зафиксированные пуски "Цирконов" по Украине состоялись весной 2024 года, тогда украинская ПВО смогла сбить две такие ракеты над Киевом.
7 февраля 2024 года во время ракетной атаки на столицу РФ также могла использовать противокорабельную гиперзвуковую ракету ЗМ22 "Циркон".
Подробнее о ракете "Циркон" - читайте в материале РБК-Украина.