ua en ru
Ср, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Социологи выяснили, сколько жителей России хотят от Путина ядерного удара по Украине

Россия, Среда 04 декабря 2024 13:54
UA EN RU
Социологи выяснили, сколько жителей России хотят от Путина ядерного удара по Украине Фото: ядерный удар по Украине требуют от Путина 40% жителей России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Жители России одобряют войну против Украины, считают ее успешной и хотят переговоров на своих условиях. Число сторонников ядерной бомбардировки Украины резко выросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос независимого "Левада-Центра".

Как отмечают социологи, на протяжении последних полутора лет растет доля считающих, что использование ядерного оружия в ходе войны может быть оправдано - 39% в ноябре 2024 года (в апреле 2023 года 29%). Об обратном говорят 45% опрошенных.

Социологи выяснили, сколько жителей России хотят от Путина ядерного удара по Украине

Уровень поддержки войны против Украины значимо не меняется и остается высоким в ноябре 2024 года поддерживают 77%, не поддерживают - 14% опрошенных.

Социологи выяснили, сколько жителей России хотят от Путина ядерного удара по Украине

По данным открытого (без подсказок) вопроса о том, какие события последних четырех недель запомнились более всего, наибольшее количество упоминаний запуску ракеты "Орешник" по Днепру (20%). Те или иные события, связанные с войной, называли 12% опрошенных.

Кроме того, респонденты упоминали выборы в США (8%) и разрешение Украине использовать по России дальнобойное оружие, предоставленные западными странами (5%).

Социологи выяснили, сколько жителей России хотят от Путина ядерного удара по Украине

Число сторонников идеи мирных переговоров продолжает расти после снижения в августе (на фоне событий в Курской области) - в ноябре 2024 года их доля составила 57%. Доля сторонников продолжения военных действий снижается - до 35%.

Социологи выяснили, сколько жителей России хотят от Путина ядерного удара по Украине

С февраля 2024 года постепенно уменьшалось число тех, кто считает, что война продвигается успешно, однако в ноябре их доля вновь выросла до 70% (в сентябре 2024 года - 60%). Придерживаются обратного мнения 15% опрошенных.

Социологи выяснили, сколько жителей России хотят от Путина ядерного удара по Украине

Опрос "Левада-центра" проведен с 21 по 27 ноября 2024 года среди 1602 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, 76% украинцев уверены, что все жители России ответственны за агрессию против Украины. Также большинство респондентов (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Владимир Путин
NEWS
Базовая пенсия и баллы за уплату взносов: обнародован проект масштабной пенсионной реформы
Базовая пенсия и баллы за уплату взносов: обнародован проект масштабной пенсионной реформы
DAILY
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели