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Зачем россияне массово обстреляли Украину: эксперт назвал возможные причины

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Украина, Понедельник 10 октября 2022 14:31
Зачем россияне массово обстреляли Украину: эксперт назвал возможные причины Фото: эксперт объяснил причины массового обстрела Украины сегодня (GettyImages)
Автор: Юлия Акимова

Сегодняшние массовые ракетные удары по городам Украины являются продолжением российского террора. Оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру, чтобы посеять панику и попытаться склонить украинские власти к уступкам.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Они нашли повод для очередной эскалации - это то, что обвиняют Украину в подрыве Крымского моста, что, как мне кажется, на самом деле все же спецоперация ФСБ для того, чтобы продолжать эскалацию. Ну и второе - понятно, что на фоне неудач, которые подвергается российской армии на фронтах, они очень сильно опасаются последствия того, что могут потенциально потерять Херсон, потерять населенные пункты на Востоке, в частности", - пояснил эксперт.

Как напомнил Мусиенко, на днях в России сменился командующий оккупационными войсками. Им стал командующий авиацией генерал Сергей Суровикин. По мнению Мусиенко, новый командующий не смог придумать ничего лучше, чем нанесение массовых ракетных ударов, чтобы исправить ситуацию на фронтах.

"Это такой способ выслужиться перед Путиным, получить какие-то там дивиденды, потому что практика такова, что за эту войну и эту полномасштабную агрессию российское командование не достигало ничего, никаких военных побед и достижений", - сказал он.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Киеву и ряду городов Украины. В результате ударов, по предварительной информации, много погибших и пострадавших.

Во вражеские обстрелы, в частности, попали объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в ряде городов и областей наблюдаются перебои со светом.

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