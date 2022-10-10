Навіщо росіяни масово обстріляли Україну: експерт назвав можливі причини

"Вони знайшли привід для чергової ескалації - це те, що звинувачують Україну в підриві Кримського мосту, що, як мені здається, насправді все ж таки є спецоперацією ФСБ для того, щоб продовжувати ескалацію. Ну і друге – зрозуміло, що на тлі невдач, які зазнає російська армія на фронтах, вони дуже сильно остерігаються наслідки того, що можуть потенційно втратити Херсон, втратити населені пункти на Сході, зокрема", - пояснив експерт.

Як нагадав Мусієнко, днями в Росії змінився командувач окупаційними військами. Ним став генерал Сергій Суровікін, який командує авіацією. На думку Мусієнка, новий командувач не зміг вигадати нічого кращого, як завдання масових ракетних ударів, щоб виправити ситуацію на фронтах.

"Це такий спосіб вислужитися перед Путіним, здобути якісь там дивіденди, тому що практика така, що за цю війну і цю повномасштабну агресію російське командування не досягало нічого, ніяких військових перемог і здобутків", - сказав він.