Зачем "Киевстар" вышел на NASDAQ и могут ли украинцы купить акции компании: объяснение Комарова

По словам Комарова, выход на фондовую биржу принес немало преимуществ. Компания получила возможность использовать опыт международных инвесторов для построения долгосрочных партнерств.

Он также выделил еще несколько плюсов для компании от выхода на NASDAQ:

Привлечение капитала: С момента выхода на биржу акции Kyivstar Group приобрели более 80 инвестиционных компаний, которые теперь финансово заинтересованы в успехе Украины.

Стандарты прозрачности: Листинг в США обязывает компанию работать по лучшим мировым стандартам финансовой отчетности, что повышает доверие глобальных партнеров.

Украинцы среди инвесторов: Среди покупателей акций уже есть граждане Украины. Хотя частные лица не обязаны раскрывать свое участие, они обращаются к компании с обратной связью.

Сильные показатели: Несмотря на волатильность цены на акции, финансовые результаты компании являются одними из самых крепких в телеком-отрасли мира.

Комаров пояснил, что и рядовой украинец может купить акции Группы "Киевстар", но для этого нужно иметь счет у брокера с доступом к биржам США. В нынешних условиях этот процесс остается сложным.

Что такое NASDAQ?

NASDAQ - это ведущая американская фондовая биржа, которая стала первой в мире электронной системой торговли ценными бумагами. Сегодня она является ключевой площадкой для крупнейших технологических гигантов и входит в тройку основных бирж США.