Навіщо "Київстар" вийшов на NASDAQ і чи можуть українці купити акції компанії: пояснення Комарова

За словами Комарова, вихід на фондову біржу приніс чимало переваг. Компанія отримала можливість використовувати досвід міжнародних інвесторів для побудови довгострокових партнерств.

Він також виокремив ще кілька плюсів для компанії від виходу на NASDAQ:

Залучення капіталу: З моменту виходу на біржу акції Kyivstar Group придбали понад 80 інвестиційних компаній, які тепер фінансово зацікавлені в успіху України.

Стандарти прозорості: Лістинг у США зобов'язує компанію працювати за найкращими світовими стандартами фінансової звітності, що підвищує довіру глобальних партнерів.

Українці серед інвесторів: Серед покупців акцій уже є громадяни України. Хоча приватні особи не зобов’язані розкривати свою участь, вони звертаються до компанії зі зворотним зв’язком.

Сильні показники: Попри волатильність ціни на акції, фінансові результати компанії є одними з найміцніших у телеком-галузі світу.

Комаров пояснив, що і пересічний українець може купити акції Групи "Київстар", але для цього потрібно мати рахунок у брокера з доступом до бірж США. У нинішніх умовах цей процес залишається складним.

Що таке NASDAQ?

NASDAQ - це провідна американська фондова біржа, яка стала першою у світі електронною системою торгівлі цінними паперами. Сьогодні вона є ключовим майданчиком для найбільших технологічних гігантів та входить до трійки основних бірж США.