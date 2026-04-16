Нацроуминг в мирное время существовать бы не мог: президент "Киевстар" назвал причину

Национальный роуминг, который обеспечивает связь для миллионов украинцев независимо от их оператора, является исключительно гуманитарной миссией на время войны.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил президент "Киевстар" Александр Комаров.

По словам Комарова, Национальный роуминг вводился как вынужденный кризисный механизм в первые дни полномасштабной войны, но это не коммерческая модель.

"Операторы фактически подставили плечо друг другу, чтобы обеспечить непрерывность связи для людей - независимо от того, чья базовая станция рядом...Но в мирное время такая модель не могла бы существовать . Потому что оператор, который инвестирует в свою сеть, фактически делится своей инфраструктурой вне рыночной логики", - пояснил глава "Киевстара".

Комаров также отметил, что Национальный роуминг, как временное решение, оправдан условиями войны и имеет важную гуманитарную миссию.

Однако, по его мнению, в долгосрочной перспективе рынок должен работать на принципах инвестиционной конкуренции, где доступность связи является прямым результатом системных вложений в сеть.

Как работает Национальный роуминг

Нацроуминг в Украине работает с первых месяцев полномасштабной войны, помогая людям оставаться на связи даже в самых сложных условиях. Этот механизм позволяет украинцам подключаться к вышкам других операторов, чтобы не терять доступ к базовым услугам.

Принцип работы: Если сеть вашего мобильного оператора недоступна, вы можете вручную или автоматически подключиться к сети другого оператора (Kyivstar, Vodafone или lifecell).

Доступні послуги: Нацроумінг дозволяє здійснювати телефонні дзвінки, надсилати SMS і користуватися месенджерами.

Вартість: Це безкоштовна опція, за яку не нараховується додаткова плата.

Швидкість активації: Підключення до іншої доступної мережі займає всього кілька секунд.

Национальный роуминг стал вынужденным, но эффективным решением во время войны. Например, если вы являетесь абонентом lifecell и в вашем населенном пункте пропала связь, вы можете подключиться к сети Kyivstar или Vodafone. Эта схема действует и в обратном порядке для абонентов всех трех крупнейших операторов страны.

Для активации услуги обычно нужно зайти в настройки телефона и выбрать сеть вручную, если автоматический выбор не сработал.