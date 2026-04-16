Нацроуминг в мирное время существовать бы не мог: президент "Киевстар" назвал причину

10:34 16.04.2026 Чт
2 мин
Что в "Киевстаре" говорят о Нацроуминге?
aimg Ростислав Шаправский
Нацроуминг в мирное время существовать бы не мог: президент "Киевстар" назвал причину Фото: Александр Комаров (facebook.com/alexander.komarov.9085)

Национальный роуминг, который обеспечивает связь для миллионов украинцев независимо от их оператора, является исключительно гуманитарной миссией на время войны.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил президент "Киевстар" Александр Комаров.

По словам Комарова, Национальный роуминг вводился как вынужденный кризисный механизм в первые дни полномасштабной войны, но это не коммерческая модель.

"Операторы фактически подставили плечо друг другу, чтобы обеспечить непрерывность связи для людей - независимо от того, чья базовая станция рядом...Но в мирное время такая модель не могла бы существовать . Потому что оператор, который инвестирует в свою сеть, фактически делится своей инфраструктурой вне рыночной логики", - пояснил глава "Киевстара".

Комаров также отметил, что Национальный роуминг, как временное решение, оправдан условиями войны и имеет важную гуманитарную миссию.

Однако, по его мнению, в долгосрочной перспективе рынок должен работать на принципах инвестиционной конкуренции, где доступность связи является прямым результатом системных вложений в сеть.

Как работает Национальный роуминг

Нацроуминг в Украине работает с первых месяцев полномасштабной войны, помогая людям оставаться на связи даже в самых сложных условиях. Этот механизм позволяет украинцам подключаться к вышкам других операторов, чтобы не терять доступ к базовым услугам.

  • Принцип работы: Если сеть вашего мобильного оператора недоступна, вы можете вручную или автоматически подключиться к сети другого оператора (Kyivstar, Vodafone или lifecell).
  • Доступные услуги: Нацроуминг позволяет совершать телефонные звонки, отправлять SMS и пользоваться мессенджерами.
  • Стоимость: Это бесплатная опция, за которую не начисляется дополнительная плата.
  • Скорость активации: Подключение к другой доступной сети занимает всего несколько секунд.

Национальный роуминг стал вынужденным, но эффективным решением во время войны. Например, если вы являетесь абонентом lifecell и в вашем населенном пункте пропала связь, вы можете подключиться к сети Kyivstar или Vodafone. Эта схема действует и в обратном порядке для абонентов всех трех крупнейших операторов страны.

Для активации услуги обычно нужно зайти в настройки телефона и выбрать сеть вручную, если автоматический выбор не сработал.

РФ била по гостиницам, домам и детской площадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу
