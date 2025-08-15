"Киевстар" вышел на биржу Nasdaq в США. Что это дает компании и экономике Украины?

Компания "Киевстар", которая является крупнейшим в Украине оператором мобильной связи, разместила акции на американской фондовой бирже Nasdaq. Это первый случай для украинского бизнеса.

Что такой шаг значит для компании и экономики страны в целом - в материале РБК-Украина .

Первое размещение на фондовой бирже в США

Компания Kyivstar Group Ltd., которая представляет мобильного оператора "Киевстар" с 23 млн абонентов, 15 августа объявила о завершении процесса выхода на фондовый рынок США, а именно размещения ее акций на американской фондовой Nasdaq.

"Начиная с сегодняшнего дня, акции Киевстара торгуются на Nasdaq под тикером KYIV, открывая глобальным инвесторам прямой доступ к инвестированию в украинский бизнес", - сказали в компании.

29 августа в Нью-Йорке состоится Nasdaq Opening Bell - торжественная церемония открытия биржевых торгов, на которую приглашаются акционеры, представители биржи, другие известные люди. Это событие имеет важное имиджевое значение для эмитента акций.

Президент "Киевстар" Александр Комаров заявил, что выход акций компании на публичный рынок "это знаменательное событие не только для компании, но и для всего украинского бизнес-сообщества".

Размещение акции "Киевстара" на фондовой бирже США - это первый случай для украинского бизнеса. "Это первый раз, когда украинская компания будет представлена на американском фондовом рынке", - прокомментировал РБК-Украина заместитель директора по торговле ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Он добавил, что выход "Киевстара" нельзя назвать первичным размещением (англ. IPO - initial public offering), поскольку для размещения своих акций, ранее эта компания объединилась с американской компанией Cohen Circle Acquisition Corp., акции которой уже торгуются на бирже Nasdaq.

Какое это имеет значение для компании?

Листинг на Nasdaq усиливает международную узнаваемость компании "Киевстар" и подчеркивает устойчивость украинского бизнеса, отметил эмитент ценных бумаг.

Фото: Выход на фондовую биржу США открывает доступ к рынку капитала этой страны (Getty Images)

"Киевстар" и ее акционер - компания VEON - преследуют несколько целей, в первую очередь, это доступ к дешевым деньгам на американском фондовом рынке. Во-вторых, новый капитал позволит компании недорого покупать активы в Украине", - пояснил РБК-Украина эксперт на рынке телекоммуникаций и мобильной связи Александр Глущенко.

Присутствие на фондовой бирже - это постоянный доступ к деньгам инвесторов, ведь при необходимости компания-эмитент может дополнительно выпустить акции, то есть получить капитал для реализации новых проектов.

В последнее время компания "Киевстар" взяла курс на превращение из мобильного оператора в технологическую компанию, которая создает цифровую экосистему вокруг телеком-бизнеса. Например, компания приобрела сервис онайн-такси Uklon и сервис бронирования лекарств Tabletki.ua, начала внедрять технологию Direct to Cell (связь мобильного телефона напрямую со спутниками связи).

"Имея базу абонентов в размере более 20 млн человек, компания занимается дополнительной монетизацией этого актива через предоставление дополнительных сервисов и услуг", - добавил Глущенко.

Инвесторы будут анализировать шаги компании на пути ее превращения из мобильного оператора в технологическую компанию, что может повысить стоимость ее акций на биржа. "В ІТ-компанию быстрее инвестируют, чем в чистый телеком-бизнес", - пояснил Глущенко.

Что это значит для украинской экономики?

Выход украинской компании во времена полномасштабной войны на фондовый рынок США - это важный шаг для повышения доверия ко всему украинскому бизнесу на западных рынках капитала.

"Это является маяком веры в Украину, потому что с точки зрения инвестора это немного рисковый актив. Для страны это выгодно тем, что в условиях войны компания все-таки выходит на биржу, компания развивается, имеет соглашения с иностранными партнерами", - сказал Александр Глущенко.