"Зачем ждать понедельника?". Сибига призвал Россию немедленно передать "меморандум"

"Меморандум" о мире

Напомним, на переговорах Украины и России в Стамбуле 16 мая стало известно, что стороны договорились письменно изложить свое видение возможного прекращения огня.

Позже, после разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия подготовит "меморандум", который будет касаться вероятного будущего мирного договора.

Ранее Reuters сообщило, что российский диктатор Путин выдвинул, как условия для прекращения войны в Украине.

В то же время стало известно, что Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров о перемирии в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.

Сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина передала свой меморандум российской стороне. Теперь у России есть минимум четыре дня, чтобы передать Киеву свой документ с предложениями о прекращении огня.

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