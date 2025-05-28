"Навіщо чекати понеділка?". Сибіга закликав Росію негайно передати "меморандум"

"Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" - після десяти днів роздумів та ударів проти України - його можна одразу передати нам", - зазначив Сибіга.

За його словами, Україна очікує, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на розгляд української сторони, як це і було домовлено раніше.

"Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати", - наголосив міністр.