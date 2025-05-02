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Учения в Беларуси с российской армией: пограничники ответили, есть ли угроза

Пятница 02 мая 2025 17:51
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Учения в Беларуси с российской армией: пограничники ответили, есть ли угроза Иллюстративное фото: Беларусь и Россия проведут военные учения (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия и Беларусь планируют в этом году провести совместные учения на белорусской территории. В этот период угроза для Украины возрастет.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Демченко подчеркнул, что Украина пока не фиксирует какой-либо группировки вражеских войск или ее формирования на территории Беларуси вблизи границы. Но угроза остается.

"В то же время те учения, которые анонсировали Беларусь и Россия, которые состоятся, в частности на территории Беларуси и к которым могут быть приобщены подразделения российской армии, - это риск для Украины и в этот период угроза будет расти", - добавил он.

По словам спикера ГПСУ, украинские воины внимательно следят за ситуацией на территории Беларуси, а также за перемещением вражеских войск.

"Наша задача - наращивать оборонные возможности и отслеживать ситуацию непосредственно по границе с Беларусью и вглубь территории этой страны, особенно если туда будут перемещаться российские подразделения", - рассказал Демченко.

Учения РФ и Беларуси

Напомним, Россия и Беларусь запланировали проведение совместных военных учений в 2025 году. Ожидается, что они состоятся осенью.

Как отмечал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, НАТО подготовит ответ на такие действия Москвы и Минска.

При этом президент Украины Владимир Зеленский недавно допускал, что РФ и Беларусь под видом учений может "что-то готовить".

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