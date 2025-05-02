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Навчання в Білорусі з російською армією: прикордонники відповіли, чи є загроза

П'ятниця 02 травня 2025 17:51
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Навчання в Білорусі з російською армією: прикордонники відповіли, чи є загроза Ілюстративне фото: Білорусь та Росія проведуть військові навчання (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія і Білорусь планують цього року провести спільні навчання на білоруській території. У цей період загроза для України зросте.

Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Демченко наголосив, що Україна поки що не фіксує будь-якого угруповання ворожих військ або його формування на території Білорусі поблизу кордону. Але загроза залишається.

"Водночас ті навчання, які анонсували Білорусь і Росія, які відбудуться, зокрема, на території Білорусі та до яких можуть бути долучені підрозділи російської армії, - це ризик для України і в цей період загроза зростатиме", - додав він.

За словами речника ДПСУ, українські воїни уважно стежать за ситуацією на території Білорусі, а також за переміщенням ворожих військ.

"Наше завдання - нарощувати оборонні спроможності та відслідковувати ситуацію безпосередньо на кордоні з Білоруссю і вглиб території цієї країни, особливо якщо туди будуть переміщатися російські підрозділи", - розповів Демченко.

Навчання РФ і Білорусі

Нагадаємо, Росія і Білорусь запланували проведення спільних військових навчань у 2025 році. Очікується, що вони відбудуться восени.

Як зазначав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, НАТО підготує відповідь на такі дії Москви і Мінська.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно допускав, що РФ і Білорусь під виглядом навчань може "щось готувати".

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