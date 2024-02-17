Версии разнятся. В России запутались в причине смерти Навального

В России запутались в причинах смерти оппозиционного политика Алексея Навального. Уже были названы не менее двух разных причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское медиа "Медуза" .

Вчера российские СМИ рассказали о смерти Навального, отметив, что причиной гибели оппозиционера стал оторванный тромб.

Но представители колонии, в которой умер Навальный, сообщили его матери, что причина смерти оппозиционера - якобы синдром внезапной смерти.

"Когда адвокат и мама Алексея сегодня утром приехали в колонию, им сказали, что причина смерти Навального: синдром внезапной смерти", - рассказал соратник оппозиционера Иван Жданов.

Однако позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что адвокату умершего оппозиционера сказали в Следственном комитете РФ, что причина смерти еще не была установлена. В то же время представитель Следственного комитета добавил, что была взята повторная гистологическая экспертиза, результаты которой будут известны на следующей неделе.

Кроме того, по словам Ярмыш, в Следственном комитете отказались отдавать родственникам Навального его тело, пока не завершится проверка. Но часом ранее адвокатам оппозиционера говорили, что проверка уже закончена и "криминала не нашли".

Официальная причина, как добавила Ярмыш, все еще не была названа российскими властями.

Смерть Навального

Вчера, 16 февраля, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального. Он скончался в исправительной колонии, где отбывал наказание.

Сегодня смерть Навального подтвердили и в его команде. Но тела Навального команда оппозиционера не видела. В морге его вроде бы нет, несмотря на то, что в колонии уверяли о другом.

Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".

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