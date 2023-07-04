Науседа снова призвал к одинаковым ограничениям для россиян и белорусов из-за ЧВК "Вагнера"

Наемники из ЧВК "Вагнера" могут получить гражданство Беларуси и начнут появляться на границах Литвы. Именно поэтому Вильнюсу необходимо сделать одинаковыми ограничения для россиян и белорусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседа, которое приводит Delfi .

Он напомнил, что его вето, которое совсем недавно было отклонено депутатами, было направлено на уравнивание правовых условий как для российских, так и для белорусских граждан в Литве.

Науседа подчеркнул, в связи с тем, что это вето было отклонено, существует риск появления на границах Литвы наемников "Вагнера" с белорусским гражданством.

"Вспомним, президент наложил вето на закон, установив и сказав, что мы должны применять одинаковый правовой режим к тем, кто прибывает из России и Беларуси. Я бы сказал, что правящее большинство злорадно отклонило это вето - ну теперь они стоят у разбитого корыта", - сказал Науседа.

Что предлагает Науседа

Президент подчеркнул, что в ближайшее время придется вернуться к вопросу уравнивания правового режима в отношении россиян и белорусов.

"В ближайшее время придется вернуться к этому вопросу, потому что таким образом берется на себя полная ответственность за то, что у наших границ могут появиться вооруженные люди с белорусским гражданством, под одеждой которых будут скрываться те самые "вагнеровцы".

Он сказал, что наемникам "Вагнера" не присущи угрызения совести, и в соответствующих руках их могут использовать для каких-то злонамеренных целей.

Что этому предшествовало

В начале апреля Сейм принял закон об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины.

В дополнение к вышеупомянутым национальным санкциям, с начала мая этого года до мая следующего года россияне и белорусы не смогут ввозить и вывозить украинские гривны из Литвы, а их заявления на получение электронного статуса резидента и литовских виз не будут приниматься, если в этом не будет посредственно Министерство иностранных дел Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый Сеймом закон о национальных санкциях, предусматривающий различные запреты и ограничения для граждан России и Беларуси.

Однако Сейм в апреле не прислушался к предложениям президента Науседы о национальных санкциях против граждан России и Беларуси. Вето главы государства было отклонено голосами 99 депутатов.

Лагерь для "вагнеровцев" в Беларуси

Ранее мониторинговый канал "Белорусский Гаюн" опубликовал снимок нового лагеря в Беларуси. На снимке видно примерно 298 палаток, в которых можно разместить в среднем по 30 человек. Не все палатки жилые.

В "Гаюне" считают, что лагерь разбит примерно на 8 тысяч человек. Вчера Telegram-канал "Сирена" сообщил, что под Осиповичами в Беларуси развернули строительство полевого лагеря для наемников ЧВК "Вагнера".