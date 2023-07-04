Науседа знову закликав до однакових обмежень для росіян і білорусів через ПВК "Вагнера"

Найманці з ПВК "Вагнера" можуть отримати громадянство Білорусі і почнуть з'являтися на кордонах Литви. Саме тому Вільнюсу необхідно зробити однаковими обмеження для росіян і білорусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанас Науседа, яку приводить Delfi .

Він нагадав, що його вето, яке зовсім нещодавно було відхилено депутатами, було спрямоване на зрівняння правових умов як для російських, так і для білоруських громадян у Литві.

Науседа підкреслив, у зв'язку з тим, що це вето було відхилено, існує ризик появи на кордонах Литви найманців "Вагнера" з білоруським громадянством.

"Згадаймо, президент наклав вето на закон, встановивши і сказавши, що ми повинні застосовувати однаковий правовий режим до тих, хто прибуває з Росії та Білорусі. Я б сказав, що правляча більшість зловтішно відхилила це вето - ну тепер вони стоять біля розбитого корита", - сказав Науседа.

Що пропонує Науседа

Президент наголосив, що найближчим часом доведеться повернутися до питання зрівняння правового режиму щодо росіян і білорусів.

"Найближчим часом доведеться повернутися до цього питання, тому що таким чином береться на себе повна відповідальність за те, що біля наших кордонів можуть з'явитися озброєні люди з білоруським громадянством, під одягом яких ховатимуться ті самі "вагнерівці".

Він сказав, що найманцям "Вагнера" не притаманні докори сумління, і у відповідних руках їх можуть використати для якихось зловмисних цілей.

Що цьому передувало

На початку квітня Сейм ухвалив закон про обмежувальні заходи у зв'язку з військовою агресією проти України.

На додаток до вищезгаданих національних санкцій, з початку травня цього року до травня наступного року росіяни та білоруси не зможуть ввозити та вивозити українські гривні з Литви, а їх заяви на отримання електронного статусу резидента та литовських віз не прийматимуться, якщо в цьому не буде посередньо Міністерство закордонних справ Литви

Президент Литви Гітанас Науседа наклав вето на ухвалений Сеймом закон про національні санкції, що передбачає різні заборони та обмеження для громадян Росії та Білорусі.

Однак Сейм у квітні не дослухався до пропозицій президента Науседи про національні санкції проти громадян Росії та Білорусі. Вето глави держави було відхилено голосами 99 депутатів.

Табір для "вагнерівців" у Білорусі

Раніше моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" опублікував знімок нового табору в Білорусі. На знімку видно приблизно 298 наметів, в яких можна розмістити в середньому по 30 осіб. Не всі намети є житловими.

У "Гаюні" вважають, що табір розбитий приблизно на 8 тисяч людей. Вчора Telegram-канал "Сирена" повідомив, що під Осиповичами у Білорусі розгорнули будівництво польового табору для найманців ПВК "Вагнера".