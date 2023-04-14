Президент Литвы предлагает парламенту установить одинаковые ограничения для россиян и белорусов

Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый Сеймом закон о национальных санкциях, предусматривающий различные запреты и ограничения для граждан России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение главы Литвы, о котором пишет LRT.

Глава государства предлагает Сейма установить одинаковые ограничения для граждан России и Беларуси.

"Президент поддерживает цель закона о введении ограничительных мер для граждан России и Беларуси в связи с военной агрессией этих государств против Украины, но отмечает, что нет оснований для введения различных правовых норм для граждан двух государств-агрессоров, и предлагает ввести одинаковые ограничительные меры для граждан обоих государств", - говорится в сообщении.

Президент считает, что во время проведения своей внешней политики, так и в своем национальном законодательстве, Литва должна последовательно придерживаться принципа, что и Россия, и Беларусь являются государствами-агрессорами в отношении Украины.

"Мы в Литве хорошо понимаем, что война против Украины, которую уже второй год ведет Россия вместе со своим союзником Беларусью, настолько сблизила двух агрессоров, что они оба представляют угрозу не только своим соседям, региону, но и всей Европе как единому, милитаризованное территориальное образование, дышащее ненавистью", - добавил Науседа.

Что этому предшествовало

В начале апреля Сейм принял закон об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины.

В дополнение к вышеназванным национальным санкциям, с начала мая этого года до мая следующего года россияне и белорусы не смогут ввозить и вывозить украинские гривны из Литвы, а их заявления на получение электронного статуса резидента и литовских виз не будут приниматься, если в этом не будет непосредственно Министерство иностранных дел Литвы

Закон о национальных санкциях был принят в связи с тем, что в начале мая истекает срок действия парламентской резолюции о введении чрезвычайного положения на российско-белорусской границе. В нем содержатся некоторые ограничения, перенесенные в закон.