"Война прогнозов". Как близка победа Украины: что говорят на Западе и оценки экспертов

Несмотря на заявления партнеров о поддержке Украины столько, сколько потребуется для победы над Россией, западные СМИ пишут о возможной патовой ситуации на фронте. Якобы война продлится до 2025 года, после чего "конфликт застынет".

Подробнее о новых прогнозах и о том, как их оценивают украинские эксперты, - в материале РБК-Украина.

Новый прогноз: война до 2025 года

Западные официальные лица признают медленные, но уверенные успехи украинского контрнаступления на юге и востоке нашей страны. При этом никто не берется прогнозировать скорое завершение боевых действий, а генсек НАТО Йенс Столтенберг в одном из интервью призвал готовиться к затяжной войне.

По его словам, большинство военных конфликтов в мире продолжаются дольше, чем ожидалось при изначальных оценках.

"Поэтому мы должны готовиться к продолжительной войне в Украине", - сказал Столтенберг.

Как пишет CNN, из-за отсутствия больших территориальных успехов украинской армии нарастает ощущение "надвигающегося тупика".

"Все чаще говорят о том, что конфликт (российско-украинская война, - ред.) продлится до 2025 года. История показывает, что после начала войны имеют тенденцию к застыванию", - отмечает издание и приводит пример антитеррористической операции на Донбассе, которая находилась в такой стадии с 2015 года.

Фото: западные аналитики допускают "застывание конфликта" (Getty Images)

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не удивлен такими прогнозами, поскольку надежды на то, что война завершится еще в 2023-м были напрасными.

"Я понимаю, что в нашем обществе есть запрос на скорые победы. Но нашему обществу надо понять, что скорых побед не будет в ближайшее время", ­­­- рассказал он РБК- Украина.

По его словам, Украина платит огромную цену за освобождения каждого метра своей территории, и чтобы она не стала заоблачной, нужно выдерживать паузы и тщательно готовиться к следующим шагам.

"Именно это растягивает весь процесс. То, что Украина будет освобождена до границ 1991 года, это правда. То, что будут нивелированы возможности России вести агрессивные действия, тоже правда. Но даже когда она не сможет наступать, она будет вести оборонительные действия. Даже если не настолько эффективно как год назад, у нее остается человеческая масса и техника, которые нужно планомерно и профессионально уничтожать. Поэтому мы должны быть осторожны в своих действиях, а осторожность всегда требует времени", - подчеркнул он.

Российско-украинская война продолжится как минимум до 2025-го, убежден руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В том числе потому, что РФ надеется на смену политики Вашингтона по результатам выборов президента США. Поэтому Украине не остается иного выхода, как выработать стратегию контрнаступления на 2024-й и обороны от российских атак.

"Но вместе с тем, я думаю, все будет зависеть от результатов контрнаступления до конца 2023 года, на каких позициях мы остановимся. И от того, какие пакеты помощи мы получим на весну. Мы ведь должны получить самолеты, дальнобойные ракеты и другие виды вооружений, которые помогут достичь еще большего прогресса на фронте", - отметил он в комментарии изданию.

Что касается "тенденции к застыванию", то заморозку боевых действий можно рассматривать лишь теоретически. Во-первых, Россия на данном этапе в ней не заинтересована, а во-вторых, Украина заявила военно-политические цели на восстановление территориальной целостности и суверенитета.

"Может сложиться так, что это будет происходить не одним этапом, и для подготовки следующих может потребоваться время на накопление ресурсов, сил и средств, чтобы продолжать освобождение территорий. Я не могу назвать это "заморозкой", но снижение интенсивности конфликта в 2024 году возможно. Потому что условно законы войны говорят о том, что иногда это необходимо обеим сторонам. Это будет нужно нам. Это нужно будет и России, ведь у нее нет сил вести войну высокой интенсивности очень долго", - добавил эксперт.

Война до 2032 года? Это нереальный сценарий

В сентябре на конференции YES-2023 немецкий генерал, глава ситуационного центра Бундесвера Кристиан Фройдинг заверил в долгосрочной поддержке Киева.

"Немецкий парламент представил план военной поддержки нашим украинским друзьям до 2032 года. Мы готовы оказать долгосрочную поддержку. И мы готовы сделать время нашим союзником, а союзником Путина", - заявил он.

Некоторые западные СМИ, например, австрийский портал exxpress, расценили это как то, что "Бундесвер и правительство Германии ожидают еще девять лет войны".

Мусиенко не исключает, что в теории война продолжится и после 2025 года, но не готов комментировать сроки до 2032-го. По его словам, насколько затянется военное противостояние с Россией, покажет только ситуация на поле боя. При этом очевидно, что между фазами наступления Украина будет брать необходимые паузы.

Фото: сценарий "войны на 9 лет" абсолютно нереален (Getty Images)

Александр Коваленко называет "сценарий на 9 лет" абсолютно нереальным.

"Это не совсем правильное понимание того, о чем заявлял высший офицер Бундесвера. Речь шла о поддержке Украины и после окончания войны. Ибо после окончания войны мы также будем нуждаться в помощи по восстановлению боеспособности наших силовых структур, наших Сил обороны. Это долгосрочный проект, рассчитанный не только на период боевых действий, но и на будущее", - подчеркнул он в беседе с РБК-Украина.

"Война прогнозов". К чему привязывают сроки

Надежды украинцев на скорую победы подогревают заявления официальных лиц. В прошлом году начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Силы обороны зайдут в оккупированный Крым до конца весны 2023 года. А в начале января назвал 2023-й годом победы Украины.

В апрельском интервью РБК-Украина он называл выход на границы 1991 года вполне реальной задачей, но уже в августе на фоне завышенных ожиданий от контрнаступления заявил, что по Крыму "выпали из графика".

"Надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны по всем расчетам. Но есть то, что имеем… Мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем", - сказал он и добавил, что прогнозы разведки основаны на разных фактах и цифрах, но реальность на поле боя вносит коррективы.

В июне тогдашний министр обороны Алексей Резников говорил, что война закончится победой Украины к лету следующего года, но уточнил, что это его личный прогноз. А также добавил, что надежды на быстрое контрнаступление не оправдались, в том числе из-за недостаточного количества боеприпасов, артиллерии, средств ПВО, слишком протяженной линии фронта и заминированных территорий, которые пришлось расчищать вручную.

По мнению эксперта Александра Коваленко, процесс деоккупации Крыма в лучшем случае начнется в 2024 году. При чем только после освобождения неподконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей.

"То есть, возможно, 2024-й станет годом освобождения Крыма. А 2025-й - годом более интенсивных действий в Луганской и Донецкой областях. Особенно в зоне глубокой оккупации, которая была захвачена еще в 2014-2015 годах", - объяснил он.

О том, что Крым и юг останутся приоритетом, говорит и Александр Мусиенко. По его словам, параллельно возможны локальные успехи на востоке в районе Бахмута или на других направлениях.

"Но все же юг и Крым - это абсолютный приоритет. Я думаю, на Западе тоже есть понимание, что деоккупация юга и перерезание сухопутного коридора на полуостров, взятие его в кольцо станут большим успехом. И это фактически будет означать поражение России в нынешней фазе", - добавил он.

Весна-2024 может стать определяющей

Украинские войска ведут бои с превосходящими силами противника на линии протяженностью около 1000 километров. Расчет на быстрое овладение западной техникой привел к неуместному оптимизму по поводу того, что новые подразделения реализуют тактику быстрых прорывов. На деле наступление ведется небольшими группами пехоты.

"Ни противник, ни мы в основном не используем роты, батальоны или бригады, а штурмовые отряды, группы по 10-15 человек", - говорил в интервью CNN командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Фото: украинское наступление придерживается тактики малых групп (Getty Images)

По его словам, такая тактика менее подвержена осенней распутицы, грязи, тумана и низких температур зимних месяцев. Поэтому вряд ли погодные условия повлияют на нынешний этап контрнаступления.

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин называет стратегию Сил обороны Украины тремя словами - истощать, растягивать и поражать. И вероятнее всего с наступлением зимы удары на большой дистанции, как по объектам в Крыму, будут только усиливаться.

Потенциально решающей фазой может стать весна 2024 года. Обе стороны зимой будут тщательно готовиться и переоснащаться. Затем в Украине будут развернуты первые истребители F-16, а также американские ракеты ATACMS и, возможно, немецкие Taurus, пишет CNN.

Россия, конечно, может воспользоваться зимой, чтобы хоть как-то нарастить боевой потенциал, но Александр Коваленко сомневается, что это получится.

"Потому что Силы обороны будут продолжать наступательные действия. Можно ли наращивать что-то, когда на тебя наступают и тебе нужно постоянно компенсировать потери? Нет. В 2022 году наша цель состояла в поддержке такой интенсивности боевых действий, чтобы Россия не могла восстановить наступательный потенциал. В 2023-м мы выходим на такой уровень, которые позволяет не то, чтобы Россия не могла наращивать или восстанавливать, но и вообще загонять ее в минус. То есть она не сможет выйти на компенсацию потерь хотя бы 1 в 1, она всегда будет в минусе. В 2024 году мы только будет увеличивать давление на ее военно-промышленный комплекс. И война на истощение будет набирать обороты", - рассказал он РБК-Украина.

Фактор западной поддержки. И как долго сможет воевать Россия

Европейские партнеры и США по-прежнему привержены поддержке Украины как на поле боя, так и в финансовом плане. Но проступают некоторые признаки усталости. В частности, недавняя размолвка с Польшей по зерновому экспорту показала, что Киев уязвим перед политическими настроениями среди стран-союзниц.

Кроме того, помощь Украине остается спорным вопросом на фоне будущей избирательной компании в США. Ультраправые республиканцы блокируют дополнительные миллиарды долларов, и в принятые во избежание шатдауна бюджетные законопроекты о финансировании не включили деньги для Киева.

Скорее всего 2024-й будет годом политической турбулентности в США, но не факт, что Запад ослабит поддержку Украины, считает Александр Мусиенко.

"Мы понимаем, что ситуация с выборами так или иначе будет вносить определенные коррективы. Но как мне кажется, по крайней мере судя по тому, как запускается оборонная индустрия стран-партнеров, на 2024 год поддержка будет. Ведь немало уже задекларировано: поставки самолетов, я думаю, получим ATACMS с кассетными боеприпасами и другие виды вооружений. Это заявляется на весну, а возможно и на раньше. Думаю, все это точно даст нам возможность продержаться в следующем году", - отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Интенсивность и продолжительность военных действий в Украине в не меньшей степени зависит и от готовности России. В стране-агрессоре до сих пор нет общественного запроса на прекращения войны, а высокие цены на нефть помогают сгладить удар по доходам для экономики. На следующий год РФ выделит не менее 6% ВВП на свою армию, а министр обороны Сергей Шойгу обмолвился о плане "по достижению намеченных целей" до 2025 года.

По словам Мусиенко, Москва закладывает все, чтобы обеспечить возможность вести войну даже независимо от ситуации на фронте.

"Им нужно вести войну. Если они ее закончат сейчас, это будет означать крах России и поражение Путина. Я думаю, они готовятся любой ценой сдержать украинское контрнаступление в 2024 году. Не уверен, что это удастся, но они активно увеличивают расходы на следующий год, чтобы затянуть боевые действия как минимум до президентских выборов в США", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

Сложно сказать, готова ли Россия поддерживать интенсивность еще два-три года. Однако есть косвенные признаки, что нет. Например, средства поражения времен Второй мировой войны, которые она перебрасывает на фронт.

"О какой затяжной войне можно говорить? Мы видим гаубицы Д-1, дивизионные пушки Д-44, танки Т-54, Т-55 и Т-62. Мы видим МТЛБ - транспортные тягачи, на которых установлены флотские бомбометы или флотские автоматические пушки. О каком потенциале и затяжной войне можно говорить? Россия деградирует. Сейчас российская армия во многом похожа на сирийскую. Каждый месяц войны снижает качество российского оружия. Если они начали использовать то, что осталось после Второй мировой, это уже о многом говорит", - резюмировал Александр Коваленко.