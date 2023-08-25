Подоляк о замораживании войны: бегство от вызова приведет к ее возвращению и позору

Любое промедление и сомнения относительно Украины сегодня будут стоить вдвое больше в будущем. Замораживание войны приведет лишь к ее повторению и позору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Любая попытка отложить войну будет означать возвращение войны в будущем в больших масштабах и при худших позициях. Любая попытка убежать от вызовов истории, как говорил классик XX века, не приведет ни к чему, кроме войны и позора. Попытка изменить моральным принципам ради real politik не закончится ничем, кроме морального краха Запада", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, единственным выходом сегодня является поражение российского диктатора Владимира Путина.

Территории в обмен на вступление в НАТО

Недавно руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, которые террористическая Российская Федерация оккупировала. Его слова сразу вызвали большое возмущение, однако позже он заявил, что они были ошибкой, поскольку "заявление было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине".

Комментируя слова Йенсена, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что подобные заявления являются искусственной провокацией.