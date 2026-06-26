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"Мы в этом лучше": Рютте дал четкий сигнал РФ перед саммитом НАТО

01:47 26.06.2026 Пт
2 мин
В Турции 5-7 июля должен пройти саммит союзников для обсуждения стратегии обороны
aimg Юлия Маловичко
"Мы в этом лучше": Рютте дал четкий сигнал РФ перед саммитом НАТО Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса намерены значительно усилить оборонно-промышленное сотрудничество, а РФ должна понять – блок сильнее ее армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его выступления в Вашингтоне.

Рютте заявил, что в Турции работают около 3000 компаний оборонно-промышленного комплекса, задействованных в работе по всей территории НАТО.

Говоря о планах и целях встречи союзников 5-7 июля, генсек рассказал о новых контрактах и договоренностях.

"На саммите мы проведем большой день оборонной промышленности в первый день. Вы увидите огромное количество новых контрактов, писем о намерениях, а также подписание крупных соглашений ", – сказал Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что такие шаги должны продемонстрировать решимость Североатлантического союза как собственным гражданам, так и России.

"Это даст четкий сигнал нашему миллиарду граждан на территории НАТО. Мы действительно делаем то, что необходимо", – отметил он.

В то же время Рютте обратился и к РФ, заявив о преимуществе НАТО в оборонном производстве.

"Это также сигнал россиянам: мы знаем, что вы делаете, и мы в этом лучше", - добавил генеральный секретарь Альянса.

Что предшествовало

Как известно, Марк Рютте накануне посетил Вашингтон. Его целью было снятие напряжения между президентом США Дональдом Трампом и союзниками в Европе перед саммитом в Анкаре, который пройдет 5-7 июля.

Споры и размолвки между США и союзниками возникли после отказа ряда стран помогать Трампу в военной кампании против Ирана. В частности, речь идет о разблокировании Ормузского пролива.

Особенно Трамп обиделся на Францию, Германию, Британию, Италию.

Марк Рютте, находясь в Вашингтоне, показал Трампу и его команде инфографику, демонстрировавшую увеличение расходов европейских стран на оборону, на чем настаивал ранее американский лидер.

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