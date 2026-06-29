Польша требует от Германии по 10 тысяч злотых в год для каждой жертвы нацизма

Варшава подготовила и передала Берлину подробный план финансового обеспечения десятков тысяч польских граждан, пострадавших во время нацистской оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung .

Размер выплат и общая стоимость компенсаций

Согласно новому плану, польская сторона требует от правительства Германии выплачивать каждой живой жертве нацистского режима сумму в размере 10 тысяч злотых (около 2333 евро) ежегодно.

Выплаты предлагается осуществлять через фонд "Польско-германское примирение". Поскольку речь идет не об единовременных выплатах, а о постоянной ежегодной поддержке, общая сумма компенсаций не будет иметь фиксированного предела, а объем расходов будет ежегодно уменьшаться из-за естественного сокращения количества пострадавших.

По очень осторожным оценкам, общая стоимость реализации этого проекта может составить около 300 миллионов евро. Если Берлин согласится на эти условия, уже в 2027 году из немецкого бюджета придется выделить первые 100 миллионов евро для покрытия потребностей всех зарегистрированных жертв.

Премьер-министр Польши Дональд Туск требует от Германии четкого утверждения плана до конца 2026 года, предупреждая, что в противном случае Варшава приступит к финансированию выплат самостоятельно из собственного бюджета.

Отказ от 200 миллионов

Требования по конкретному размеру ежегодных выплат продиктованы острой внутриполитической ситуацией в Польше. Правительство Дональда Туска пытается избежать обвинений со стороны оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS), которая во время пребывания у власти выставляла Германии официальный счет на классические репарации в астрономическом размере 1,3 триллиона евро.

Именно из-за колоссального разрыва между триллионными требованиями предшественников и возможностями Берлина Варшава стремится достичь такого формата финансового "гуманитарного жеста", который не воспринимался бы в обществе как унизительная подачка.

По этой причине еще в 2024 году Дональд Туск отклонил предложение тогдашнего немецкого канцлера Олафа Шольца относительно единовременной компенсации на общую сумму 200 миллионов евро, считая его недостаточным.