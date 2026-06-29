Польша требует от Германии по 10 тысяч злотых в год для каждой жертвы нацизма
Варшава подготовила и передала Берлину подробный план финансового обеспечения десятков тысяч польских граждан, пострадавших во время нацистской оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Размер выплат и общая стоимость компенсаций
Согласно новому плану, польская сторона требует от правительства Германии выплачивать каждой живой жертве нацистского режима сумму в размере 10 тысяч злотых (около 2333 евро) ежегодно.
Выплаты предлагается осуществлять через фонд "Польско-германское примирение". Поскольку речь идет не об единовременных выплатах, а о постоянной ежегодной поддержке, общая сумма компенсаций не будет иметь фиксированного предела, а объем расходов будет ежегодно уменьшаться из-за естественного сокращения количества пострадавших.
По очень осторожным оценкам, общая стоимость реализации этого проекта может составить около 300 миллионов евро. Если Берлин согласится на эти условия, уже в 2027 году из немецкого бюджета придется выделить первые 100 миллионов евро для покрытия потребностей всех зарегистрированных жертв.
Премьер-министр Польши Дональд Туск требует от Германии четкого утверждения плана до конца 2026 года, предупреждая, что в противном случае Варшава приступит к финансированию выплат самостоятельно из собственного бюджета.
Отказ от 200 миллионов
Требования по конкретному размеру ежегодных выплат продиктованы острой внутриполитической ситуацией в Польше. Правительство Дональда Туска пытается избежать обвинений со стороны оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS), которая во время пребывания у власти выставляла Германии официальный счет на классические репарации в астрономическом размере 1,3 триллиона евро.
Именно из-за колоссального разрыва между триллионными требованиями предшественников и возможностями Берлина Варшава стремится достичь такого формата финансового "гуманитарного жеста", который не воспринимался бы в обществе как унизительная подачка.
По этой причине еще в 2024 году Дональд Туск отклонил предложение тогдашнего немецкого канцлера Олафа Шольца относительно единовременной компенсации на общую сумму 200 миллионов евро, считая его недостаточным.
Напомним, что попытки немецкого правительства урегулировать вопросы выплат происходят на фоне активного диалога по историческому прошлому и общей безопасности. В частности, недавно во время визита в Гданьск канцлер Германии Фридрих Мерц провел параллель между послевоенным немецко-польским примирением и будущим Украины в Европе.
Он публично выразил благодарность польскому народу за то, что после ужасных преступлений, которые немцы совершили в Польше между 1939 и 1945 годами, двум государствам удалось достичь мира, добрососедства и дружбы, что служит примером для поддержки Украины в ее противостоянии российской.