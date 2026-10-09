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Ученые разоблачили виртуальный сексизм: женским ИИ-аватарам платят меньше

18:09 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Внешность ИИ-ассистента влияет на оценку его работы (фото: Getty Images)

Исследователи из Университета Лимерика обнаружили, что люди проявляют гендерную предвзятость даже в отношении искусственного интеллекта.

Во время эксперимента аватарам с женской внешностью платили за проделанную работу более 10 процентов меньше, чем мужским. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное на ACM Digital Library.

Эксперимент в виртуальном офисе и разница в выплатах

Ученые привлекли 189 участников к симуляции работы в виртуальной реальности, чтобы проверить, как человеческое отношение к ИИ ассистентам меняется в зависимости от их внешности.

При этом алгоритмическая основа и сама технология ИИ у всех помощников оставались одинаковыми.

После выполнения задач участники получали реальные деньги и должны были распределить вознаграждение между собой и ИИ-агентами.

Результаты:

  • мужской аватар по имени Йоган получил на 10,25 процента больше аналогичной работы;
  • женский аватар Иоганна получил меньшее вознаграждение за те же результаты;
  • большинство участников назвало мужского ассистента "более человекообразным".

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Перенос стереотипов в цифровую эру

"Среди пользователей существует мнение, что искусственный интеллект гендерно нейтрален. Однако предоставление цифровому ассистенту мужских или женских черт автоматически включает реальные человеческие стереотипы, которые влияют на оценку и восприятие технологий", - отмечает доктор Мэри Гаусфельд.

Простое придание ИИ-агенту мужских или женских черт автоматически включает реальные человеческие предубеждения. Это оказывает непосредственное влияние на то, как люди ценят, доверяют и финансово вознаграждают цифровых ассистентов.

Исследователи предостерегают разработчиков от восприятия внешнего вида, голоса и характера ИИ только как обычный декор.

"С распространением ИИ-агентов на рабочих местах существует риск непреднамеренного воспроизводства существующих социальных неравенств в новой технологической форме", - резюмируют ученые.

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