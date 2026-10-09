Науковці викрили віртуальний сексизм: жіночим ШІ-аватарам платять менше

Експеримент у віртуальному офісі та різниця у виплатах

Науковці залучили 189 учасників до симуляції роботи у віртуальній реальності, щоб перевірити, як людське ставлення до ШІ-асистентів змінюється залежно від їхньої зовнішності.

При цьому алгоритмічна основа та сама технологія ШІ у всіх помічників залишалися однаковими.

Після виконання завдань учасники отримували реальні гроші та мали розподілити винагороду між собою та ШІ-агентами.

Результати:

чоловічий аватар на ім'я Йоган отримав на 10,25 відсотка більше за аналогічну роботу;

жіночий аватар Йоганна отримав меншу винагороду за ті самі результати;

більшість учасників назвала чоловічого асистента "більш людиноподібним".

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Перенесення стереотипів у цифрову еру

"Серед користувачів існує думка, що штучний інтелект є гендерно нейтральним. Проте надання цифровому асистенту чоловічих чи жіночих рис автоматично вмикає реальні людські стереотипи, які впливають на оцінку та сприйняття технологій", - зазначає докторка Мері Гаусфельд.

Просте надання ШІ-агенту чоловічих чи жіночих рис автоматично вмикає реальні людські упередження. Це безпосередньо впливає на те, як люди цінують, довіряють і фінансово винагороджують цифрових асистентів.

Дослідники застерігають розробників від сприйняття зовнішнього вигляду, голосу та характеру ШІ лише як звичайного декору.

"Із поширенням ШІ-агентів на робочих місцях існує ризик ненавмисного відтворення актуальних соціальних нерівностей у новій технологічній формі", - резюмують вчені.