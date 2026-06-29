Топ-10 медицинских университетов Украины по данным Scopus 2026: кто стал лидером
Украинские медицинские университеты демонстрируют высокую научную активность: в топ-20 рейтинга Scopus 2026 года вошли сразу 6 медицинских вузов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Scopus, опубликованный на сайте "Освіта.юа".
Главное:
- Лидеры отрасли: Наивысшие наукометрические показатели среди медицинских учреждений демонстрируют университеты Львова, Харькова и Киева.
- Методология: Рейтинг основан на индексе Гирша, который отражает количество научных публикаций и их влияние в мировом научном пространстве по состоянию на апрель 2026 года.
- Первое место среди профильных медицинских вузов занимает Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (индекс 80)
- Топ-3 по индексу Гирша: среди лидеров также Харьковский национальный медицинский университет (индекс 73) и Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (индекс 70).
Роль научных показателей
Индекс Гирша в базе Scopus остается главным инструментом для оценки продуктивности научных учреждений. Он демонстрирует не только количество опубликованных статей, но и то, насколько эти исследования значимы для международного академического сообщества.
Для медицинских университетов высокие показатели цитируемости являются прямым подтверждением качества клинических исследований и инноваций в сфере здравоохранения.
Топ-10 медицинских университетов
В этом списке представлены учреждения, которые имеют самые высокие наукометрические показатели цитируемости и количества публикаций в базе данных SciVerse Scopus по состоянию на апрель 2026 года:
- Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого - индекс Гирша: 80 (7-е место в общем рейтинге)
- Харьковский национальный медицинский университет - индекс Гирша: 73 (11-е место)
- Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца - индекс Гирша: 70 (12-е место)
- Днепровский государственный медицинский университет - индекс Гирша: 67 (13-е место)
- Донецкий национальный медицинский университет - индекс Гирша: 61 (16-е место)
- Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика - индекс Гирша: 60 (17-е место)
- Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского - индекс Гирша: 54 (23-е место)
- Запорожский государственный медико-фармацевтический университет - индекс Гирша: 39 (45-е место)
- Полтавский государственный медицинский университет - индекс Гирша: 39 (46-е место)
- Буковинский государственный медицинский университет - индекс Гирша: 37 (55-е место)
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