Намек на ответ Трампу? Ермак и Умеров раскрыли детали встречи с Келлогом

Как рассказал Умеров, первую встречу в Лондоне провели в формате два министра обороны - два министра иностранных дел. И потом уже перешли к формату, где были предатели по нацбезопасности Германии, Британии и Франции.

"В этом формате коалиции решительных проговорили предварительные шаги, которые наработали... Подробно не говорю, впоследствии буду докладывать президенту", - добавил министр.

После того встречи с советниками по нацбезопасности, украинская делегация провела переговоры с представителем США.

"Мы демонстрируем открытость к мирному урегулированию... Говорили о нашей последовательной позиции. Также относительно прекращения огня, говорили о гарантиях безопасности. Со своей стороны считаю, что встреча была очень продуктивной и успешной", - отметил Умеров.

"Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и прочного мира. Выразили надежду, что это соответствует видению президента США Дональда Трампа", - рассказал Ермак.

По словам главы ОП, во время разговора с Келлогом он отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности.

"Договорились продолжать диалог и регулярные контакты", - добавил Ермак.

О встрече с Келлогом рассказал и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Во время встречи со специальным посланником США Китом Келлогом состоялся конструктивный обмен мнениями о пути к миру. Украина больше всех в мире хочет окончания войны. Мы стремимся работать вместе для достижения этой цели", - написал он в соцсети Х.