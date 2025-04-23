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Намек на ответ Трампу? Ермак и Умеров раскрыли детали встречи с Келлогом

Фото: украинская делегация провела переговоры с Келлогом в Лондоне (t.me/ermaka2022)
Автор: Татьяна Степанова

Украинская делегация в среду, 23 апреля, провела переговоры со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Говорили, в частности, о прекращении огня и гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и заявление министра обороны Рустема Умерова в эфире телемарафона.

Как рассказал Умеров, первую встречу в Лондоне провели в формате два министра обороны - два министра иностранных дел. И потом уже перешли к формату, где были предатели по нацбезопасности Германии, Британии и Франции.

"В этом формате коалиции решительных проговорили предварительные шаги, которые наработали... Подробно не говорю, впоследствии буду докладывать президенту", - добавил министр.

После того встречи с советниками по нацбезопасности, украинская делегация провела переговоры с представителем США.

"Мы демонстрируем открытость к мирному урегулированию... Говорили о нашей последовательной позиции. Также относительно прекращения огня, говорили о гарантиях безопасности. Со своей стороны считаю, что встреча была очень продуктивной и успешной", - отметил Умеров.

"Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и прочного мира. Выразили надежду, что это соответствует видению президента США Дональда Трампа", - рассказал Ермак.

По словам главы ОП, во время разговора с Келлогом он отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности.

"Договорились продолжать диалог и регулярные контакты", - добавил Ермак.

О встрече с Келлогом рассказал и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Во время встречи со специальным посланником США Китом Келлогом состоялся конструктивный обмен мнениями о пути к миру. Украина больше всех в мире хочет окончания войны. Мы стремимся работать вместе для достижения этой цели", - написал он в соцсети Х.

 

 

Участие США в переговорах в Лондоне

Напомним, вчера, 22 апреля, стало известно, что встречу в Лондоне пропустят госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

По данным западных СМИ, США не понравилось, что Украина отказалась от их идеи о признании Крыма российским.

В то же время, по словам спикера Госдепа США Тэмми Брюс, на переговорах США должен был представлять спецпосланник в Украине Кит Келлог.

Сегодня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Украина, Великобритания, Франция и Германия провели в Лондоне важную встречу по достижению мира с Россией. Однако о представителях США он не упомянул.

Однако позже советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии журналистам на вопрос, принимал ли спецпосланник в Украине Кит Келлог участие в переговорах в Лондоне, ответил утвердительно. Тем самым подтвердив участие представителя от США на данной встрече.

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Соединенные Штаты АмерикиЛондонАндрей ЕрмакОфис президентаРустем УмеровКит КеллогМирные переговоры