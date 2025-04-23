США не участвовали? Ермак раскрыл первые результаты встречи в Лондоне

Украина, Британия, Франция и Германия провели в Лондоне важную встречу по достижению мира с Россией. На ней, вероятно, не было представителей США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram и заявление главы МИД Британии Дэвида Лэмми.

Кто участвовал

По словам Ермака, Украину на встрече представляли:

он, как руководитель Офиса президента;

министр иностранных дел Андрей Сибига;

министр обороны Рустем Умеров.

Со стороны Британии в переговорах участвовал советник премьера по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл.

Францию представлял советник президента Эммануэль Бонн.

От Германии в переговорах участвовал советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плетнер.

Фото: встреча по Украине в Лондоне (t.me/ermaka2022)

Встреча прошла в официальной резиденции МИД Британии по приглашению министра иностранных дел Дэвида Лэмми.

Представителей США Ермак не упоминал. При этом они отсутствуют на совместных фото.

Что обсудили

Ермак напомнил, что это уже вторая встреча в таком формате. Первая состоялась в Париже на прошлой неделе.

"Сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа", - отметил он.

Руководитель ОП уточнил, что Украина благодарна партнерам за твердую поддержку и совместное стремление поскорее остановить войну. Но Россия все так же отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами.

"Но международное единство и четкая позиция наших партнеров не оставляют ей шансов", - добавил он.

Ермак уточнил, что стороны договорились продолжить регулярные консультации для достижения справедливого мира в Украине.

Итоги от Британии

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми подтвердил, что сегодня в Лондоне прошли переговоры по Украине с высокопоставленными лицами.

"Мы работаем в темпе с США, Украиной и европейскими союзниками, чтобы закончить войну и обеспечить справедливый и прочный мир", - отметил он.

Также он добавил, что встреча с участием министра обороны Британии Джона Хили, министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра обороны Украины Рустема Умерова была "ценной".