Представитель от США таки был: с кем на самом деле Украина говорила о мире в Лондоне

В Лондоне состоялась важная встреча по мирному урегулированию войны в Украине. Несмотря на первые заявления, участие США в переговорах все же подтвердили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина.

Тем самым подтвердив участие представителя от США на данной встрече.

Литвин в комментарии журналистам на вопрос, принимал ли спецпосланник в Украине Кит Келлог участие в переговорах в Лондоне, ответил утвердительно.

Переговоры по Украине в Лондоне

Заметим, что сегодня Украина, Великобритания, Франция и Германия провели в Лондоне важную встречу по достижению мира с Россией.

Еще вчера госсекретарь США Тэмми Брюс сообщала, что на переговорах США будет представлять именно Келлог.

Однако ранее сегодня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, кто все же принял участие во встрече, и о представителях США Ермак не упомянул. Более того, они отсутствовали и на совместных фото со встречи.

В отдельном материале РБК-Украина можно узнать, кто из чиновников представлял свои страны на данной встрече.

Мирный план США

Напомним также, что ранее сообщалось, что во время сегодняшней встречи, по данным западных СМИ, США планировали представить свой мирный план из семи пунктов.

Как оказалось, он противоречит позиции Украины, в частности, якобы предусматривает отказ от территорий и НАТО. На что еще вчера президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет признавать Крым и другие оккупированные территории российскими.

Стоит отметить, что сегодня американский президент Дональд Трамп раскритиковал заявление Зеленского по Крыму. Подробнее о реакции американского президента на заявление Зеленского, можно узнать в материале РБК-Украина.

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