Рубио не поедет в Лондон на переговоры по Украине: кто будет представлять США

Государственный секретарь США Марко Рубио не будет участвовать в переговорах по войне в Украине, которые состоятся в Лондоне 23 апреля. На встрече США будет представлять спецпосланник американского президента Кит Келлог.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс рассказала во время брифинга .

По словам Брюс, Рубио "очень занятой человек".

"Он один из самых активных, если не самый активный госсекретарь, который у нас был, и это, конечно, влияет на каждый его день. И в этом конкретном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, он не будет на них присутствовать", - сказала пресс-секретарь Госдепа.

Она добавила, что США на встрече представит спецпосланник американского президента Дональда Трампа - Кит Келлог.

В то же время корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер сообщил, что спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф также не будет присутствовать на переговорах в Лондоне.