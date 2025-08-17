ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Намек на "компромисс"? Трамп репостнул твит о возможной потере территорий Украиной

США, Воскресенье 17 августа 2025 19:07
UA EN RU
Намек на "компромисс"? Трамп репостнул твит о возможной потере территорий Украиной Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Дональд Трамп репостнул сообщение, в котором говорится, что Украина якобы должна быть готова уступить часть территорий в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу американского президента в Truth Social.

Сегодня днем Трамп репостнул сообщение о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории.

"Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, она будет терять еще больше земель!!!", - говорилось в сообщении.

Подготовка к соглашению о мире в отношении Украины

Напомним, что сегодня, 17 августа, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на заседание "коалиции решительных", а после этого вместе с европейскими лидерами отправится в США.

Несмотря на то, что изначально планировалась совместная встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров, сегодня днем стало известно, что президент США сначала хочет провести встречу один на один с Зеленским.

Их совместная встреча с европейскими лидерами планируется уже после этого. В общем Bild узнал, как Трамп будет принимать Зеленского и партнеров.

Заметим также, что сегодня государственный секретарь Марко Рубио заявил, что для заключения соглашения о прекращении огня в Украине каждая сторона должна будет что-то получить и что-то отдать.

Однако впоследствии подчеркнул, что Украина не готова уступать свои территории, и США заставляют Киев передавать все оккупированные Россией регионы Путину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Дональд Трамп Война России против Украины Оккупанты
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия