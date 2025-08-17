Намек на "компромисс"? Трамп репостнул твит о возможной потере территорий Украиной

Президент США Дональд Трамп репостнул сообщение, в котором говорится, что Украина якобы должна быть готова уступить часть территорий в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу американского президента в Truth Social.

"Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, она будет терять еще больше земель!!!", - говорилось в сообщении.

Сегодня днем Трамп репостнул сообщение о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории.

Подготовка к соглашению о мире в отношении Украины

Напомним, что сегодня, 17 августа, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на заседание "коалиции решительных", а после этого вместе с европейскими лидерами отправится в США.

Несмотря на то, что изначально планировалась совместная встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров, сегодня днем стало известно, что президент США сначала хочет провести встречу один на один с Зеленским.

Их совместная встреча с европейскими лидерами планируется уже после этого. В общем Bild узнал, как Трамп будет принимать Зеленского и партнеров.

Заметим также, что сегодня государственный секретарь Марко Рубио заявил, что для заключения соглашения о прекращении огня в Украине каждая сторона должна будет что-то получить и что-то отдать.

Однако впоследствии подчеркнул, что Украина не готова уступать свои территории, и США заставляют Киев передавать все оккупированные Россией регионы Путину.