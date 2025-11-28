Намек агрессору? Швеция на русском языке написала об уникальных военных учениях
Швеция провела уникальные военные учения, в которых был задействован даже король Карл XVI Густав. О результатах учений рассказали не только на шведском, но и на русском языке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу шведского правительства.
В ходе учений была смоделирована напряженная ситуация в сфере политики национальной безопасности, в контексте чего поднимались вопросы войны и военной угрозы.
В учениях участвовали:
- король Швеции;
- кронпринцесса Швеции;
- депутаты шведского парламента;
- Вооруженные силы Швеции;
- Управление гражданской обороны и готовности.
В правительстве Швеции отметили, что учения подобного масштаба и с таким спектром участников проходили "впервые со времен 1990-х годов".
"Учения проводятся по инициативе правительства. Важно тренироваться вместе, особенно с учетом текущей ситуации в сфере безопасности. Шаг за шагом, учение за учением, мы укрепляем систему всеобщей обороны Швеции и ее готовность к сопротивлению", - отметили в правительстве.
Главная цель таких мероприятий - обсуждение того, что в данной вымышленной ситуации требовалось бы для поддержания безопасности Швеции. Учения были также направлены на укрепление взаимодействия между представителями разных структур.
Инциденты с дронами в Швеции
Напомним, в начале ноября в воздушном пространстве Швеции заметили неизвестные беспилотники.
В частности, они пролетали возле аэропорта Гетеборг-Ландветтер. На этом фоне аэропорт временно закрыли. Часть рейсов перенаправили в другие города.
При этом 27 сентября в Швеции неизвестные беспилотники были замечены возле главной военно-морской базы.