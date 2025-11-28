ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Намек агрессору? Швеция на русском языке написала об уникальных военных учениях

Стокгольм, Пятница 28 ноября 2025 21:33
UA EN RU
Намек агрессору? Швеция на русском языке написала об уникальных военных учениях Фото: Карл XVI Густав, король Швеции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швеция провела уникальные военные учения, в которых был задействован даже король Карл XVI Густав. О результатах учений рассказали не только на шведском, но и на русском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу шведского правительства.

В ходе учений была смоделирована напряженная ситуация в сфере политики национальной безопасности, в контексте чего поднимались вопросы войны и военной угрозы.

В учениях участвовали:

  • король Швеции;
  • кронпринцесса Швеции;
  • депутаты шведского парламента;
  • Вооруженные силы Швеции;
  • Управление гражданской обороны и готовности.

В правительстве Швеции отметили, что учения подобного масштаба и с таким спектром участников проходили "впервые со времен 1990-х годов".

"Учения проводятся по инициативе правительства. Важно тренироваться вместе, особенно с учетом текущей ситуации в сфере безопасности. Шаг за шагом, учение за учением, мы укрепляем систему всеобщей обороны Швеции и ее готовность к сопротивлению", - отметили в правительстве.

Главная цель таких мероприятий - обсуждение того, что в данной вымышленной ситуации требовалось бы для поддержания безопасности Швеции. Учения были также направлены на укрепление взаимодействия между представителями разных структур.

Инциденты с дронами в Швеции

Напомним, в начале ноября в воздушном пространстве Швеции заметили неизвестные беспилотники.

В частности, они пролетали возле аэропорта Гетеборг-Ландветтер. На этом фоне аэропорт временно закрыли. Часть рейсов перенаправили в другие города.

При этом 27 сентября в Швеции неизвестные беспилотники были замечены возле главной военно-морской базы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Швеция
Новости
В Еврокомиссии сделали заявление об обысках у Ермака
В Еврокомиссии сделали заявление об обысках у Ермака
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает