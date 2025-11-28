ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Натяк агресору? Швеція російською мовою написала про унікальні військові навчання

Стокгольм, П'ятниця 28 листопада 2025 21:33
UA EN RU
Натяк агресору? Швеція російською мовою написала про унікальні військові навчання Фото: Карл XVI Густав, король Швеції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Швеція провела унікальні військові навчання, в яких був задіяний навіть король Карл XVI Густав. Про результати навчань розповіли не тільки шведською, а й російською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу шведського уряду.

Під час навчань було змодельовано напружену ситуацію у сфері політики національної безпеки, в контексті чого порушували питання війни та військової загрози.

У навчаннях брали участь:

  • король Швеції;
  • кронпринцеса Швеції;
  • депутати шведського парламенту;
  • Збройні сили Швеції;
  • Управління цивільної оборони та готовності.

В уряді Швеції зазначили, що навчання такого масштабу і з таким спектром учасників відбувалися "вперше з часів 1990-х років".

"Навчання проводяться з ініціативи уряду. Важливо тренуватися разом, особливо з урахуванням поточної безпекової ситуації. Крок за кроком, навчання за навчанням, ми зміцнюємо систему загальної оборони Швеції та її готовність до опору", - зазначили в уряді.

Головна мета таких заходів - обговорення того, що в даній вигаданій ситуації було б потрібно для підтримки безпеки Швеції. Навчання були також спрямовані на зміцнення взаємодії між представниками різних структур.

Інциденти з дронами у Швеції

Нагадаємо, на початку листопада в повітряному просторі Швеції помітили невідомі безпілотники.

Зокрема, вони пролітали біля аеропорту Гетеборг-Ландветтер. На цьому тлі аеропорт тимчасово закрили. Частину рейсів перенаправили в інші міста.

При цьому 27 вересня у Швеції невідомі безпілотники були помічені біля головної військово-морської бази.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Швеція
Новини
В Єврокомісії зробили заяву про обшуки у Єрмака
В Єврокомісії зробили заяву про обшуки у Єрмака
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає