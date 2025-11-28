Натяк агресору? Швеція російською мовою написала про унікальні військові навчання

Швеція провела унікальні військові навчання, в яких був задіяний навіть король Карл XVI Густав. Про результати навчань розповіли не тільки шведською, а й російською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу шведського уряду.

Під час навчань було змодельовано напружену ситуацію у сфері політики національної безпеки, в контексті чого порушували питання війни та військової загрози.

У навчаннях брали участь:

король Швеції;

кронпринцеса Швеції;

депутати шведського парламенту;

Збройні сили Швеції;

Управління цивільної оборони та готовності.

В уряді Швеції зазначили, що навчання такого масштабу і з таким спектром учасників відбувалися "вперше з часів 1990-х років".

"Навчання проводяться з ініціативи уряду. Важливо тренуватися разом, особливо з урахуванням поточної безпекової ситуації. Крок за кроком, навчання за навчанням, ми зміцнюємо систему загальної оборони Швеції та її готовність до опору", - зазначили в уряді.

Головна мета таких заходів - обговорення того, що в даній вигаданій ситуації було б потрібно для підтримки безпеки Швеції. Навчання були також спрямовані на зміцнення взаємодії між представниками різних структур.