ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нацрада проведе перевірку телеканалу ZIK

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 18:15
Нацрада проведе перевірку телеканалу ZIK
Ілюстративне (фото pixabay/Skitterphoto)

Нацрада зафіксувала у роботі телеканалу ZIK порушення закону "Про телебачення і радіомовлення"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу ZIK. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регулятора.

Таке рішення прийнято після того, як відомство задовольнило заяви ТОВ "ТРК "Міст ТБ" (логотип "ZIK", Львів) і ТОВ "ТРК "Нові комунікації" (логотип "Z ZIK") про зміну бенефіціарного власника.

Тепер у супутникових ліцензіях ТРК "Міст ТБ" і ТРК "Нові комунікації", а також в ліцензії на багатоканальне загальнонаціональне телебачення телемережі МХ-3 "Нових комунікацій" кінцевим бенефіціарним власником вказаний Тарас Козак.

Крім того, регулятор повідомляє, що за результатами моніторингу супутникового мовлення ТРК "Міст ТБ" від 27 серпня 2019 року Нацрада зафіксував відсутність мовлення за параметрами, вказаними в ліцензії, що є порушенням вимог закону україни "Про телебачення і радіомовлення".

"Національна рада, керуючись частиною першою статті 70 цього Закону, статтею 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", абзацом третім пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги призначила позапланову виїзну перевірку діяльності цього мовника", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, український політик Тарас Козак 14 червня 2019 року став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK - компаній "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації".

Як повідомляло раніше РБК-Україна, Нацрада направить до суду звернення про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne. Повідомляється, що члени Нацради одноголосно проголосували за це рішення.

На акції під Нацрадою сталася бійка, є затримані Нацрада просить суд анулювати ліцензію NewsOne
Новини України телеканалылицензияНацрада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся