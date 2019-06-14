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Тарас Козак став новим власником телеканалу ZIK

Новини » Суспільство    14.06.2019 - 17:50
Тарас Козак став новим власником телеканалу ZIK
Фото: Тарас Козак (zik.ua)

Козак створює медіахолдинг "Новини"

Український політик Тарас Козак 14 червня 2019 року став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK - компаній "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Як повідомляється, таким чином, в медіаактиві Козака тепер три канали: "112 Україна", NewsOne і ZIK.

"Український телеглядач глибоко політизований, вимогливий глядач. Глядач, до якого потрібно ставитися з великою повагою. Для мене придбання телеканалу ZIK - це осмислений і прагматичний крок. Інформаційне мовлення в Україні на сьогодні випереджає багато світових великих каналів по своїй мобільності, інтересу аудиторії, зображенню. Отримавши ZIK, я зможу побудувати найбільшу мережу інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів робить їх менш витратними і в той же момент створює їх велику капіталізацію як активу. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг "Новини". Саме для його розвитку і управління я запросив одного з найсильніших медіапродюсерів країни - Олексія Семенова", - повідомив Козак.

У свою чергу, генеральний продюсер медіахолдингу "Новини" Олексій Семенов зазначив, що зараз він працює над концепцією перезапуску каналу ZIK.

"Для мене ділова пропозиція Тараса Романовича - велика честь. П'ять років тому я з командою будував "112 Україна", потім - проводив re-branding каналу NewsОne. Більшість працівників цих каналів для мене - близькі і рідні люди. І я, знаєте, дуже радий повернутися до них. Сподіваюся, і для них це не буде розчаруванням. Зараз я працюю над концепцією перезапуску каналу ZIK і буду дуже щасливий від майбутнього співробітництва. Адже багато провідних та співробітників ZIK - мої колеги з попередніх каналів. І ми з ними на одній емоційній хвилі. "Об'єднання заради України" - ось основний месседж концепції каналу. І ми постараємося наповнити його цими прекрасними почуттями - любов'ю і турботою про всіх людей великої країни", - зазначив Семенов.

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