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Нацрада проведет проверку телеканала ZIK

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 18:15
Нацрада проведет проверку телеканала ZIK
Иллюстративное (фото pixabay/Skitterphoto)

Нацрада зафиксировал в работе телеканала ZIK нарушения закона "О телевидении и радиовещании"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу ZIK. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Такое решение принято после того, как ведомство удовлетворило заявления ООО "ТРК "Мост ТБ" (логотип "ZIK", Львов) и ООО "ТРК "Новые коммуникации" (логотип "Z ZIK") об изменении бенефициарного владельца.

Теперь в спутниковых лицензиях ТРК "Мост ТВ" и ТРК "Новые коммуникации", а также в лицензии на многоканальное общенациональное телевидение телесети МХ-3 "Новых коммуникаций" конечным бенефициарным владельцем указан Тарас Козак.

Кроме того, регулятор сообщает, что по результатам мониторинга спутникового вещания ТРК "Мост ТВ" от 27 августа 2019 года Нацрада зафиксировал отсутствие вещания по параметрам, указанным в лицензии, что является нарушением требований закона "О телевидении и радиовещании".

"Национальный совет, руководствуясь ч. 1 ст. 70 этого закона, ст. 13 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", абз. 3 п. 3 р. III Инструкции о порядке осуществления мониторинга телерадиопрограмм, проведения проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, назначил внеплановую выездную проверку деятельности этого вещателя", - говорится в сообщении.

Напомним, украинский политик Тарас Козак 14 июня 2019 года стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".

Как сообщало ранее РБК-Украина, Нацрада направит в суд обращение об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Сообщается, что члены Нацрады единогласно проголосовали за это решение.

На акции под Нацрадой произошла потасовка, есть задержанные Нацрада просит суд аннулировать лицензию NewsOne
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