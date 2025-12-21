Нацразведка США опровергла статью Reuters о планах Путина захватить всю Украину

Директор Нацразведки США Тулси Габбард назвала ложью и пропагандой публикацию Reuters, в которой говорилось о планах главы Кремля Владимира Путина "захватить всю Украину и часть Европы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Габбард в Х.
Глава Нацразведки США обвинила издание в распространении ложного нарратива для блокирования мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
"Опасным образом вы продвигаете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа, и разжигаете истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы непосредственно втянуть вооруженные силы США в войну с Россией", - написала Габбард.
По ее словам, разведка США, опираясь на свои данные, проинформировала политиков - Россия стремится избежать большей войны с НАТО. Об этом разведка сообщила и члену HPSCI от Демократической партии Майку Куигли, которого цитировал Reuters в статье о планах Путина якобы захватить всю Украину и часть Европы.
Тулси Габбард также утверждает, опять же опираясь на аналитические данные разведки США: Россия не имеет возможностей для завоевания и оккупации всей Украины, не говоря уже о Европе.
Напомним, накануне вышел материал Reuters, что Путин по-прежнему намерен захватить всю Украину и вернуть части Европы бывшего СССР несмотря на мирные переговоры.
Как известно, в Европе готовятся к возможной войне с РФ, опираясь на провокации Кремля на своей территории. К слову, существует много прогнозов, что РФ таки планирует вторжение на территорию НАТО - по крайней мере планирует захватить всю Украину, что предположил сам глава Белого дома Дональд Трамп.
Также, по оценкам аналитиков Института войны, Россия усиливает свои скрытые атаки против Европы и уже перешла в "нулевую фазу" подготовки к возможной войне с НАТО.