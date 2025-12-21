Глава Нацрозвідки США звинуватила видання у розповсюдженні хибного наративу для блокування мирних ініціатив президента США Дональда Трампа.

"Небезпечним чином ви просуваєте цей хибний наратив, щоб заблокувати мирні зусилля президента Трампа, і розпалюєте істерію та страх серед людей, щоб змусити їх підтримати ескалацію війни, чого насправді хочуть НАТО та ЄС, щоб безпосередньо втягнути збройні сили США у війну з Росією", - написала Габбард.

За її словами, розвідка США, опираючись на свої дані, поінформувала політиків - Росія прагне уникнути більшої війни з НАТО. Про це розвідка повідомила і члену HPSCI від Демократичної партії Майку Куіглі, якого цитував Reuters у статті про плани Путіна нібито захопити всю Україну та частину Європи.

Тулсі Габбард також стверджує, знову ж таки опираючись на аналітичні дані розвідки США: Росія не має можливостей для завоювання та окупації всієї України, не кажучи вже про Європу.