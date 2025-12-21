UA

Нацрозвідка США спростувала статтю Reuters про плани Путіна захопити всю Україну

Фото: директор Нацрозвідки США Тулсі Габбард (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Директор Нацрозвідки США Тулсі Габбард назвала брехнею та пропагандою публікацію Reuters, в якій йшлося про плани глави Кремля Володимира Путіна "захопити всю Україну та частину Європи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Габбард в Х.

Глава Нацрозвідки США звинуватила видання у розповсюдженні хибного наративу для блокування мирних ініціатив президента США Дональда Трампа.

"Небезпечним чином ви просуваєте цей хибний наратив, щоб заблокувати мирні зусилля президента Трампа, і розпалюєте істерію та страх серед людей, щоб змусити їх підтримати ескалацію війни, чого насправді хочуть НАТО та ЄС, щоб безпосередньо втягнути збройні сили США у війну з Росією", - написала Габбард.

За її словами, розвідка США, опираючись на свої дані, поінформувала політиків - Росія прагне уникнути більшої війни з НАТО. Про це розвідка повідомила і члену HPSCI від Демократичної партії Майку Куіглі, якого цитував Reuters у статті про плани Путіна нібито захопити всю Україну та частину Європи.

Тулсі Габбард також стверджує, знову ж таки опираючись на аналітичні дані розвідки США: Росія не має можливостей для завоювання та окупації всієї України, не кажучи вже про Європу.

Нагадаємо, напередодні вийшов матеріал Reuters, що Путін, як і раніше, має намір захопити всю Україну і повернути частини Європи колишнього СРСР попри мирні переговори.

Як відомо, в Європі готуються до можливої війни з РФ, опираючись на провокації Кремля на своїй території. До слова, існує багато прогнозів, що РФ таки планує вторгнення на територію НАТО - принаймні планує захопити всю Україну, що припустив сам глава Білого дому Дональд Трамп.

Також, за оцінками аналітиків Інституту війни, Росія посилює свої приховані атаки проти Європи і вже перейшла в "нульову фазу" підготовки до можливої війни з НАТО.

