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Нацрада може заборонити проведення телемостів з РФ, - комітет ВР

Новини » Політика    08.07.2019 - 13:24
Нацрада може заборонити проведення телемостів з РФ, - комітет ВР
Фото: Вікторія Сюмар (rada.gov.ua)

Сюмар зазначила, що закон дає усі можливості сьогодні не допустити подібної інформаційної провокації

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення має всі законні підстави заборонити проведення телемостів з Росією. Про це заявила голова комітету Верховної ради з питань свободи слова Вікторія Сюмар, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, Нацрада має відповідні повноваження.

"Закон дає усі можливості сьогодні не допустити інформаційної провокації у вигляді подібного телемосту. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення має усі повноваження зупинити трансляцію на території України тих іноземних телеканалів, у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадян іноземних держав вести передвиборчу агітацію через журналістську діяльність. Це прямо стосується каналу "Росія 24", який про українські вибори говорить дуже багато. Я нагадаю, що цей телеканал сьогодні внесений до списку заборонених в Україні каналів. Його не можна не просто транслювати, а й ретранслювати, що підпадає під даний телеміст", - заявила Сюмар.

За її словами, сьогодні може відбутись засідання Нацради, де розглядатимуть питання проведення телемосту.

"Тому всіх підстав достатньо для того, щоб розглянути питання про монополізацію українського інформаційного телеефіру в гібридний спосіб через російські гроші Медведчуком. Відповідне подання вже є у вигляді постанови ВР. Діяти повинна РНБО та Нацрада телебачення і радіомовлення. Я поїду туди після погоджувальної. Дуже ймовірно, що відбудеться засідання Нацради, і будуть попередні попередження про наслідки, винесені каналу NewsOne. Також я прошу включити до розгляду законопроект, який забороняє мовлення телеканалів, які розпалюють мову ворожнечі", - додала парламентар.

Нагадаємо, телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією. Так, телеканал заявив, що скасував телеміст через "прямі погрози фізичною розправою щодо журналістів та їх близьких". Також у NewsOne заявили, що причиною скасування стали можливі акції протесту біля їх будівлі.

Як писало РБК-Україна раніше, на ситуацію з телемостом відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, телеміст є дешевим піаром перед виборами.

Додамо також, спікер ВР Андрій Парубій закликав Службу безпеки України і Нацраду розібратися у ситуації з проведенням телемосту з російським телеканалом.

NewsOne скасував телеміст з Росією Зеленський пообіцяв відреагувати на ситуацію з телемостом
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