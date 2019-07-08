Нацрада может запретить проведение телемостов с РФ, - комитет ВР

Фото: Виктория Сюмар (rada.gov.ua)

Сюмар отметила, что закон дает все возможности сегодня не допустить подобной информационной провокации

Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания имеет все законные основания запретить проведение телемостов с Россией. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, Нацрада имеет соответствующие полномочия.

"Закон дает все возможности сегодня не допустить информационной провокации в виде подобного телемоста. Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания имеет все полномочия остановить трансляцию на территории Украины тех иностранных телеканалов, в деятельности которых нарушается норма о запрете граждан иностранных государств вести предвыборную агитацию через журналистскую деятельность. Это прямо касается канала "Россия 24", который об украинских выборах говорит очень много. Я напомню, что этот телеканал сегодня внесен в список запрещенных в Украине каналов. Его можно не просто транслировать, но и ретранслировать, что подпадает под данный телемост", - заявила Сюмар.

По ее словам, сегодня может состояться заседание Нацрады, где будет рассматриваться вопрос проведения телемоста.

"Поэтому всех оснований достаточно для того, чтобы рассмотреть вопрос о монополизации украинского информационного телеэфира в гибридный способ через российские деньги Медведчуком. Соответствующее представление уже есть в виде постановления ВР. Действовать должны СНБО и Нацрада телевидения и радиовещания. Я поеду туда после согласительного. Очень вероятно, что состоится заседание Нацрады, и будут предварительные предупреждения о последствиях, вынесенные каналу NewsOne. Также я прошу включить в рассмотрение законопроект, запрещающий вещание телеканалов, которые разжигают язык вражды", - добавила парламентарий.

Напомним, телеканал NewsOne отменил телемост с Россией. Так, телеканал заявил, что отменил телемост из-за "прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких". Также в NewsOne заявили, что причиной отмены стали возможные акции протеста возле их здания.

Как писало РБК-Украина ранее, на ситуацию с телемостом отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, телемост является дешевым пиаром перед выборами.

Добавим также, спикер ВР Андрей Парубий призывал Службу безопасности Украины и Нацраду разобраться в ситуации с проведением телемоста с российским телеканалом.