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Нацрада сьогодні проведе засідання у зв'язку із телемостом

Новини » Суспільство    09.07.2019 - 06:00
Нацрада сьогодні проведе засідання у зв'язку із телемостом
Фото: акція протесту під NewsOne (РБК-Україна)

Нацрада застерігає від ретранстляції російських телеканалів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анонсувала проведення позачергового засідання у зв'язку із ситуацією, що скалалася навколо телемосту з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Нацради.

Засідання відбудеться у вівторок, 9 липня, об 11:00. Також у заяві регулятор застрерігає українські телеканали від ретрансляції російських ЗМІ та відео. 

"Питання захисту інформаційного простору перебуває в полі пильної уваги Національної ради. Регулятор попереджає, що жорстко реагуватиме на всі порушення законодавства і невідкладно вживатиме усіх законних заходів", - додається в заяві.

Також Нацрада нагадала, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції до низки російських пропагандистських телеканалів (це "112 Україна" та NewsOne, - ред.).

Варто відзначити, що телеканал після хвилі невдоволення заявив, що начебто скасоваує проведення телемосту.

Додамо, що Нацрада також  трохи обмежила ретрансляцію на території України близько 80 російських телеканалів.

Нагадаємо, у Києві під будівлею телеканалу NewsOne 8 липня відбулась акція протесту. Причиною мітингу стали плани каналу щодо проведення телемосту з російським телеканалом "Росія-24".

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