Нацрада має намір через суд анулювати ліцензію NewsOne

Фото: NewsOne (facebook.com/newsone.ua)

У результаті перевірки каналу Нацрада зафіксувала ознаки розпалювання ворожнечі

Національна рада з питань теле- і радіомовлення планує звернутися до суду після позапланової перевірки телеканалу NewsOne. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив член Нацради Сергій Костинський, передає РБК-Україна.

Костинський заявив, що Нацрада звертатиметься до суду, оскільки в результаті перевірок в ефірі NewsOne були виявлені ознаки розпалювання ворожнечі в українському суспільстві.

"Я можу сказати, що перевірка вже проведена. За результатами цієї перевірки на 5 вересня винесено рішення. Ми моніторили ефір цього телеканалу, зокрема, під час виборів і зафіксували факти, що мають ознаки розпалювання ворожнечі в українському суспільстві. І є проект рішення, що передбачає звернення Національної ради до суду про анулювання ліцензії ", - сказав він журналістам.

Нагадаємо, в липні телеканал NewsOne хотів організувати телеміст з державним каналом "Росія1", на якому мовить пропагандист Дмитро Кисельов. Це викликало бурхливу реакцію в суспільстві та медіа. Президент Володимир Зеленський записав звернення з цього приводу.

Пізніше в телеканалі заявили, що не будуть проводити телеміст. Однак, ГПУ вже відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вчинення державної зради проти України.