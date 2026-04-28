В Нацполиции уволили еще одного топ-чиновника

13:10 28.04.2026 Вт
2 мин
Кто будет руководить департаментом теперь?
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
Фото: бывший руководитель Департамента стратегических расследований НП (Виталий Носач, РБК-Украина)

Андрея Рубеля уволили с должности руководителя Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Кто возглавит подразделение

Пока новый руководитель не назначен, обязанности начальника Департамента стратегических расследований исполняет его заместитель.

Кто такой Андрей Рубель

По данным Википедии, Андрей Рубель родился 5 июля 1983 года в Киеве. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел и пошел работать оперуполномоченным уголовного розыска в Соломенском районе столицы.

Более 15 лет он занимал различные должности в полиции Киева и Киевской области, а также в ГУБОП МВД, Департаменте уголовного розыска, подразделениях внутренней безопасности.

В 2020-2021 годах возглавлял Главное управление Национальной полиции в Харьковской области. С октября 2022 года руководил Департаментом стратегических расследований НПУ.

Тем временем изменения в правоохранительных органах продолжаются одна за другой.

После скандала с патрульными, которые сбежали от вооруженного злоумышленника в Киеве, глава патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки по всей вертикали МВД - от отбора патрульных до руководящего состава.

Напомним также, что 23 апреля Зеленский подписал указы о смене руководства СБУ сразу в четырех регионах - Киеве, Киевской, Харьковской и Херсонской областях.

Больше по теме:
Владимир ЗеленскийНациональная полиция