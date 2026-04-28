В Нацполіції звільнили ще одного топ-чиновника

Андрія Рубеля звільнили з посади керівника Департамента стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Про це повідомилм РБК-Україна у Нацполіції.
Поки нового керівника не призначено, обов'язки начальника Департаменту стратегічних розслідувань виконує його заступник.
За даними Вікіпедії, Андрій Рубель народився 5 липня 1983 року в Києві. У 2004 році закінчив Національну академію внутрішніх справ і пішов працювати оперуповноваженим карного розшуку в Солом'янському районі столиці.
Понад 15 років він обіймав різні посади в поліції Києва та Київської області, а також у ГУБОЗ МВС, Департаменті карного розшуку, підрозділах внутрішньої безпеки.
У 2020-2021 роках очолював Головне управління Національної поліції в Харківській області. З жовтня 2022 року керував Департаментом стратегічних розслідувань НПУ.
Тим часом зміни у правоохоронних органах тривають одна за одною.
Псля скандалу з патрульними, які втекли від озброєного зловмисника у Києві, голова патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку.
Згодом президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові перестановки по всій вертикалі МВС - від добору патрульних до керівного складу.
Нагадаємо також, що 23 квітня Зеленський підписав укази про зміну керівництва СБУ одразу у чотирьох регіонах - Києві, Київській, Харківській та Херсонській областях.