В Нацполіції звільнили ще одного топ-чиновника

Хто очолить підрозділ

Поки нового керівника не призначено, обов'язки начальника Департаменту стратегічних розслідувань виконує його заступник.

Хто такий Андрій Рубель

За даними Вікіпедії, Андрій Рубель народився 5 липня 1983 року в Києві. У 2004 році закінчив Національну академію внутрішніх справ і пішов працювати оперуповноваженим карного розшуку в Солом'янському районі столиці.

Понад 15 років він обіймав різні посади в поліції Києва та Київської області, а також у ГУБОЗ МВС, Департаменті карного розшуку, підрозділах внутрішньої безпеки.

У 2020-2021 роках очолював Головне управління Національної поліції в Харківській області. З жовтня 2022 року керував Департаментом стратегічних розслідувань НПУ.