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Нацполиция получила от ТЦК более 1,5 млн обращений по розыску уклонистов

14:48 17.08.2026 Пн
2 мин
Цуцкиридзе раскрыл количество расследованных производств за уклонение от мобилизации
aimg Валерий Ульяненко
Нацполиция получила от ТЦК более 1,5 млн обращений по розыску уклонистов Фото: Максим Цуцкиридзе (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В текущем году полиция получила от ТЦК более полутора миллионов обращений по розыску граждан, которые уклоняются от мобилизации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом врио главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

Он рассказал, что правоохранители с начала военного положения расследовали более 20 тысяч уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации.

Цуцкиридзе подчеркнул, что с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым обсуждают в первую очередь те вопросы, где непосредственно пересекается работа Вооруженных сил и Нацполиции.

В частности, это мобилизация, разоблачение злоупотреблений во время бронирования и работы ВЛК, а также реагирование на случаи СЗЧ.

"Это большая совместная работа, где важны постоянный обмен информацией и четкое взаимодействие между всеми, кто за нее отвечает. Также мы работаем вместе, когда выявляем возможные злоупотребления со стороны чиновников ТЦК, ВЛК или других структур, вовлеченных в мобилизационные процессы", - сообщил он.

Напомним, в Украине разработали новые санкции для уклонистов - речь идет об ограничении доступа к админуслугам, праве управления автомобилем и возможном аресте банковских счетов. В то же время, соответствующие законопроекты пока не зарегистрированы в Раде.

Отметим, что в Украине действуют ужесточенные правила мобилизации. За необновление военно-учетных данных или неявку по повестке физическим лицам грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

Для юридических лиц предусмотрены еще большие штрафы. В случае их неуплаты могут применяться дополнительные ограничения - в частности, арест счетов или лишение права управлять автомобилем. Решение о таких санкциях принимает суд.

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