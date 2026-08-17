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Нацполіція отримала від ТЦК понад 1,5 млн звернень щодо розшуку ухилянтів

14:48 17.08.2026 Пн
2 хв
Цуцкірідзе розкрив кількість розслідуваних проваджень за ухилення від мобілізації
aimg Валерій Ульяненко
Нацполіція отримала від ТЦК понад 1,5 млн звернень щодо розшуку ухилянтів Фото: Максим Цуцкірідзе (Віталій Носач, РБК-Україна)
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У поточному році поліція отримала від ТЦК понад півтора мільйона звернень щодо розшуку громадян, які ухиляються від мобілізації.

Як повідомляє РБК-Україна, про це т.в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Він розповів, що правоохоронці від початку воєнного стану розслідували понад 20 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від мобілізації.

Цуцкірідзе наголосив, що з головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим обговорюють першочергово ті питання, де безпосередньо перетинається робота Збройних сил і Нацполіції.

Зокрема, це мобілізації, викриття зловживань під час бронювання та роботи ВЛК, а також реагування на випадки СЗЧ.

"Це велика спільна робота, де важливі постійний обмін інформацією і чітка взаємодія між усіма, хто за неї відповідає. Так само ми працюємо разом, коли виявляємо можливі зловживання з боку посадовців ТЦК, ВЛК чи інших структур, залучених до мобілізаційних процесів", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні розробили нові санкції для ухилянтів - йдеться про обмеження доступу до адмінпослуг, права керування автомобілем та можливий арешт банківських рахунків. Водночас відповідні законопроєкти поки не зареєстровані у Раді.

Зазначимо, що в Україні діють посилені правила мобілізації. За неоновлення військово-облікових даних або неявку за повісткою фізичним особам загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Для юридичних осіб передбачені ще більші штрафи. У разі їх несплати можуть застосовуватися додаткові обмеження - зокрема арешт рахунків або позбавлення права керувати автомобілем. Рішення про такі санкції ухвалює суд.

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